Яндекс.Маркет изучил спрос на товары для зимнего спорта

Накануне дня зимних видов спорта, приуроченного к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для зимнего спорта и выяснили, чем интересуются пользователи в этом сезоне. В исследовании использовались данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 года.

Спрос на товары для зимних видов спорта начал активно расти на Яндекс.Маркете с начала года и достиг пика 12 января. Однако спрос на товары для зимнего спорта и зимний транспорт в декабре 2019 года был ниже, чем в аналогичном периоде 2018-го. По мнению экспертов Яндекс.Маркета, это может быть связано аномально тёплой зимой в этом сезоне.

В категории товаров для зимних видов спорта пользователи больше всего интересовались коньками (со средней ценой около 5650 рублей). Далее в топе по популярности следуют товары для катания на беговых и горных лыжах, а также для сноубординга.

Самыми популярными женскими коньками стала модель «Спортивной коллекции» Princess Lux. Для мужчин чаще всего выбирали хоккейные коньки Bauer NS S18. При выборе горных лыж 36% пользователей сервиса переходили на предложения бренда HEAD. Самым популярным брендом беговых лыж стал Fischer — на него пришлось 24% кликов. Среди производителей сноубордов самым популярным стал BURTON. На предложения этого бренда пришлось 14% переходов пользователей.

При выборе детского зимнего транспорта пользователи Яндекс.Маркета чаще всего переходили на предложения санок (со средней ценой около 2040 рублей), тюбингов и снегокатов. Прошлой зимой самым популярным товаром в категории были тюбинги.

Также эксперты Яндекс.Маркета изучили стоимость товаров для зимних видов спорта в целом за весь 2019 год. Так, в конце июля средняя цена предложений популярных среди пользователей горных лыж была самой низкой — тогда она опустилась примерно до 23600 рублей. На сноуборды минимальная цена наиболее популярных предложений была в середине декабря и составила около 19000 рублей.