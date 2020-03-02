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Оборот магазинов-партнеров Ассоциации Магазинов Розничной Торговли достиг 2 млрд рублей

Ассоциация Магазинов Розничной Торговли (АМАРТ), первое на российском розничном рынке объединение магазинов мелкосетевой и несетевой продуктовой розницы, раскрыло общий годовой оборот магазинов-партнеров, который составил 2 млрд рублей на начало марта 2020 года.

«АМАРТ — нестандартный союз магазинов малой розницы, объединяющий независимые магазины и небольшие розничные сети в России. Каждый партнер АМАРТ работает самостоятельно, при этом пользуется рядом преимуществ и поддержкой ассоциации. Мы договариваемся с производителями о маркетинговых акциях: поддержание неснижаемого остатка, приоритетная выкладка, ввод новой позиции, промо-активности и реклама. Закупки каждый участник осуществляет сам, но с учетом наших договоренностей. Вступление и участие для магазинов бесплатно», — отметил Григорий Павлов, директор Ассоциации Магазинов Розничной Торговли.

АМАРТ официально объявила о своем запуске в августе 2019 года. По состоянию на 2 марта 2020 года партнерские магазины Ассоциации представлены в 16 регионах России: Московская, Тверская, Рязанская, Липецкая, Ивановская, Брянская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Южно-Сахалинская области, Башкирия, Краснодарский край, Татарстан, Крым, Санкт-Петербург и Москва.

Автор: Анна
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