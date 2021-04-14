Какие мобильные телефоны выбирают россияне? Исследование Авито

По данным Авито, по итогам I квартала 2021 года на сайте было продано на 20% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период прошлого года, и на 1% больше по сравнению с IV кварталом 2020 года. Лидерами по востребованности стали iPhone, Samsung и Xiaomi: на мобильные телефоны этих брендов пришлось 76% всех продаж.

Средние цены и динамика рынка

В I квартале 2021 года средняя стоимость мобильных телефонов по стране выросла на 3% по сравнению с IV кварталом 2020 года и на 17% по сравнению с I кварталом 2020 года. В среднем по России приобрести мобильный телефон на Авито можно за 7 000 рублей. При этом средняя стоимость в разных регионах отличается: самая высокая зафиксирована в Москве (10 000 рублей), а наиболее бюджетные приборы можно приобрести в Кирове — там средняя цена телефона по итогам квартала составила 5 800 рублей.

В сравнении с I кварталом 2020 года по итогам первых трех месяцев 2021 года продажи мобильных телефонов в России выросли на 20%. Наиболее заметный рост продаж зафиксирован в Сочи — на 46%. В Красноярске и Волгограде количество проданных мобильных устройств увеличилось на 31%. По сравнению же с IV кварталом 2020 года рост продаж телефонов по России в I квартале 2021 года составил всего 1%, однако в некоторых регионах ситуация значительно отличается. Например, в южных регионах страны мобильные телефоны покупали активнее, чем в октябре-декабре минувшего года. В Сочи продажи за квартал выросли на 12%, в Ставрополе — на 7%, в Волгограде — на 4%, а в Астрахани — на 3%.

В Москве, на долю которой приходится 11% рынка мобильных телефонов в России, количество сделок стабильно. В Санкт-Петербурге, на который приходится еще 7% продаж по стране, рост количества продаж мобильных телефонов составил 2% за квартал.

Всенародно любимые бренды

Первое место по количеству проданных на Авито телефонов по стране занял iPhone c долей 48% от всех приобретенных в России устройств. Средняя цена «яблочного» гаджета в I квартале 2021 года составила 11 000 рублей, что на 5% больше, чем в предыдущем квартале и на 22% выше средней стоимости I квартала 2020 года. Количество продаж iPhone за квартал выросло на 4%, за год смартфоны Apple стали приобретать на 27% активнее.

«По нашим оценкам через Авито продается более 600 тысяч мобильных телефонов в месяц. Лидирующую позицию по продажам на площадке занимает iPhone. Отчасти это обусловлено высокими ценами на новые модели, и ситуация вряд ли изменится в 2021 году. В следующем квартале можно ожидать стремительной потери позиций брендом LG, так как недавно корпорация LG объявила о прекращении производства мобильных телефонов. Зато бывший суббренд компании Huawei Honor, отделившийся от материнской корпорации из-за санкций США, все больше укрепляет самостоятельные позиции на российском рынке — по итогам последнего квартала на него пришлось 7% продаж, и думаю, что в ближайшие месяцы можно ожидать от него интересных новинок» — комментирует Павел Комаров, руководитель макрокатегории «Бытовая техника и электроника» Авито.

На втором месте в рейтинге продаж по итогам I квартала, оказался бренд Samsung. На продажи телефонов данной марки пришлось 17% от всех сделок на сайте. Мобильные телефоны бренда не изменились в цене по сравнению с предыдущим кварталом, однако с прошлого года цена выросла на 9%. Купить смартфон Samsung на Авито можно в среднем за 6 000 рублей. Продажи устройств Samsung выросли на 2% по сравнению с IV кварталом и на 22% по сравнению с I кварталом прошлого года.

Замкнул тройку лидеров самых продаваемых марок бренд Xiaomi с долей рынка 12% (число проданных гаджетов этого бренда выросло на 1% за квартал и на 29% за год). Приобрести мобильный телефон данного бренда можно в среднем за 6 000 рублей. В прошлом квартале устройства Xiaomi продавали по такой же цене, а год назад купить телефон бренда можно было на 9% дешевле.

Доля продаж мобильных телефонов на Авито по брендам, I квартал 2021

Четвертое место в рейтинге самых продаваемых телефонов заняли гаджеты от Honor, на пятом месте расположились телефоны бренда Huawei. На долю каждой марки пришлось 7% и 5% от общего количества продаж соответственно. Также в десятку самых продаваемых телефонов вошли Nokia, Meizu, Sony, ASUS и ZTE, однако по доле рынка они сильно отстают от упомянутых выше конкурентов.