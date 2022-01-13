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«Магнит» подвел итоги новогодних продаж

Торговая сеть «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров подвела итоги продаж в предновогодний период. C 17 по 31 декабря 2021 г. общая выручка Компании выросла на 30,2% (+13,2% без учета «Дикси») по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом сопоставимые продажи увеличились на 7,4% главным образом за счет роста среднего LFL-чека. Всего в последние две недели 2021 года в «Магните» было совершено более 213 млн покупок.

Средний «новогодний» чек покупателя «Магнита» в отчетный период составил 513,1 рублей, что на 9,5% выше, чем годом ранее. Самыми успешными днями предпраздничного периода традиционно стали 30 и 31 декабря. На них пришлось около 21% продаж «Магнита» в последние две недели года. При этом более 25% объема всех проданных за последнюю неделю года подарочных косметических наборов, парфюмерии газированных напитков и водки, а также более 15% шоколадных конфет в коробках и мандаринов реализованы в последний день 2021 года. Наилучшую динамику продаж в период подготовки россиян к празднованию Нового года показали категории твердых и мягких сыров (+12% и +20% соответственно), кондитерских новогодних подарков (+30%) и новогодних товаров (+30%).

В предновогодний период Компания реализовала около 30 млн бутылок шампанского и вина, из которых 78% пришлось на российские марки. В течение двух последних недель года покупатели «Магнита» приобрели 19 тыс. т мандаринов, около 15 млн упаковок шоколадных конфет, 18,5 млн упаковок салата и зелени, 20 тыс. т мяса птицы и 1,3 млн банок красной икры. Значительный прирост показала категория мясо индейки и утки — на 103%. Главный новогодний соус — майонез — разошелся среди покупателей сети в количестве 14,5 млн упаковок. В преддверии Нового года «Магнит» реализовал 7 млн кг огурцов и томатов. Продажи готовой кулинарии в магазинах больших форматов выросли на 13%, всего было реализовано 690 т салатов, 235 т блюд гриль и др.

В первые десять дней 2022 года выручка Компании выросла на 33,2% (+14,8% без учета «Дикси») по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на фоне роста сопоставимых продаж на 8,4%. Рост показателей Компания связывает в первую очередь с улучшением предложения для покупателей, а также увеличением спроса на продукты питания и готовую еду на фоне коронавирусных ограничений.

Автор: Elvira
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