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«Лента» объявляет об изменениях в руководящем составе

Торговая сеть «Лента» сообщает о назначении Сергея Сергеева директором по цифровым инновациям и ИТ. Сергей Сергеев вступает в должность 10 февраля 2022 года. Он заменит на этой позиции Сергея Короткова, который принял решение покинуть «Ленту».

Сергей будет отвечать за реализацию ИТ-стратегии «Ленты», цифровую трансформацию и модернизацию операций Компании с упором на внедрение технологий будущего в текущий ИТ-стек «Ленты». Сергей будет подчиняться непосредственно генеральному директору «Ленты» Владимиру Сорокину.

До прихода в «Ленту» Сергей работал в группе компаний «Просвещение», где руководил информационными технологиями и разработкой цифровых продуктов. До «Просвещения» Сергей занимал различные должности в Группе «М.Видео-Эльдорадо». Он также руководил проектами для различных бизнес-функций, включая преобразование ИТ-департамента. Сергей имеет степень MBA от Высшей школы экономики.

«Я хотел бы поблагодарить Сергея Короткова от имени Компании за его вклад в прогресс цифровой трансформации „Ленты“. Мы рады приветствовать Сергея Сергеева в „Ленте“ в качестве директора по цифровым инновациям и ИТ. Его назначение усилит руководящую команду „Ленты“, и я твердо уверен, что отраслевой опыт Сергея станет важным фактором нашего будущего роста и цифровой трансформации».

Владимир Сорокин, генеральный директор «Ленты».

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Автор: Elvira
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