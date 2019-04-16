«220 Вольт» доставит товары в коробках-трансформерах
Доставка из Интернет-магазина «220 Вольт» теперь будет осуществляться в коробках с обновлённым дизайном и встроенным конструктором. Стенки коробки содержат перфорированные детали-заготовки для поделок, которые нужно вырезать и соединить друг с другом.
Пилотная коллекция включает варианты с конструктором самолёта, грузовика, с рисунками-раскрасками, когтеточку для кошек, домик для животного и кормушку для птиц. Сюжеты предполагается постоянно обновлять, также планируются тематические варианты упаковки, приуроченные к значимых общественным событиям и праздникам.
«Мы поддерживаем DIY-культуру и хотим, чтобы каждый из членов семьи имел возможность сделать что-то своими руками. Используя обновленный концепт, доставка „220 Вольт“ коммуницирует с потребителем, вовлекая всю семью в совместный досуг.
Основная часть наших покупателей — это так называемые professional customers, мастера. Зачастую, многие из них тратят очень много времени на работу, приобретая инструмент для профессиональных нужд. Креативный дизайн коробок напомнит, что тягу к инженерному искусству можно развивать с самого раннего возраста вместе с родными и близкими.
Помимо экологичности упаковки, также акцент сделан на эмоциональный контекст, который помогает напомнить, что из простой коробки можно собрать самолётик или сделать домик для птиц с ребенком. Часто именно воспоминания о совместном конструировании поделок с родителями являются самыми яркими. Именно в такие воспоминания мы бы хотели встроить бренд „220 Вольт“», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.