«220 Вольт» доставит товары в коробках-трансформерах

Доставка из Интернет-магазина «220 Вольт» теперь будет осуществляться в коробках с обновлённым дизайном и встроенным конструктором. Стенки коробки содержат перфорированные детали-заготовки для поделок, которые нужно вырезать и соединить друг с другом.

Пилотная коллекция включает варианты с конструктором самолёта, грузовика, с рисунками-раскрасками, когтеточку для кошек, домик для животного и кормушку для птиц. Сюжеты предполагается постоянно обновлять, также планируются тематические варианты упаковки, приуроченные к значимых общественным событиям и праздникам.