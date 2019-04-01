«220 Вольт» и «Леонардо» создают «Вольтонардо»

Крупные российские ритейтеры «220 Вольт» и «Леонардо» объединяются для запуска общей торговой DIY-сети «Вольтонардо».

Группа компаний «220 Вольт» и «Леонардо» будут владеть активами нового совместного предприятия в равных долях. При этом действующие магазины обеих сетей останутся в привычном формате.

Онлайн-продажи стартуют 1 апреля на сайте voltonardo.ru ,а в 2019-м планируется открыть 20 магазинов в России и СНГ. Формат розничных точек предполагает 1000 кв. м площади, демонстрационные зоны, локации для проведения мастер-классов. Товарная матрица будет представлена наиболее популярными товарами двух сетей. Интернет-магазин будет работать в формате маркетплейса.

«Мы поддерживаем все виды DIY-культуры. Когда человек что-либо делает своими руками. Традиционно ассортимент „220 Вольт“ был больше ориентирован на мужчин, но последний год мы предпринимаем шаги, чтобы привлечь больше женской аудитории. Товарные предложения будут ориентированы именно на любителей, профессиональных товаров будет меньше, чем в стандартных магазинах „220 Вольт“. Нам важно, чтобы на новой площадке каждый из членов семьи мог найти для себя товары для творческой самореализации», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.