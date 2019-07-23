«220 Вольт» назад в будущее

Федеральный DIY-ретейлер «220 Вольт» совместно с сообществом авто-энтузиастов «Рот-Фронт Garage» запускают коллаборацию. С 1 августа на ретро-автомобилях, предоставленных партнером, будет осуществлено 220 доставок из интернет-магазина электроинструментов. За рулем раритетных автомобилей будет представитель «Рот-Фронт Garage», в паре с ним курьер «220 Вольт».

«Сам по себе янгтаймер вызывает живой интерес у общественности. Практически все обращают внимание, многие останавливаются, чтобы детальнее рассмотреть автомобиль. Мы просто не могли не воспользоваться возможностью и не сделать совместный проект. Очевидно, что каждый мальчик, собирая фантики от жевательной резинки Turbo, мечтал об авто, любой мужчина с удовольствием прокатился бы на Pontiac. Мы делаем мечту ближе. Все знают, что „220 Вольт“ доставляют быстро, теперь мы можем делать это ещё и красиво», — рассказывает управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

«„Рот-Фронт Garage“ — сообщество владельцев редких автомобилей и мы популяризируем интерес к ним. Совместная акция с „вольтами“ это способ привлечь новых адептов в нашу сеть любителей ретро-авто. Янгтаймеры — это любовь навсегда. Но, как мы знаем, чтобы влюбиться, надо сначала познакомиться. Первая встреча с нашими автомобилями всегда производит впечатление, особенно если она неожиданная, при заказе условной дрели», — комментирует основатель «Рот-Фронт Garage» Николай Евневич.

«Целевые аудитории „220 Вольт“ и „Рот-Фронт Garage“ очень пересекается. Человек, который имеет в собственности автомобиль с более чем 30-летней историей, определённо точно держал в руках дрель. Он знает, что красивые вещи можно чинить, что настоящее и качественное можно сохранить на многие годы. Эту же философию поддерживает и DIY-движение. В рамках позиционирование бренда „220 Вольт“, мы стараемся добавлять эмоциональную составляющую покупки. Для наших клиентов доставка на автомобилях, которые можно по праву назвать произведениями технического искусства станет приятным сюрпризом и поводом сделать несколько фотокарточек на память», — комментирует PR-директор ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова.