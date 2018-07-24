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«220 Вольт» открыл магазин на колёсах

«220 Вольт» опробовали новый формат розничной торговли — магазин на колёсах. Бизнес-площадка представляет собой мобильный магазин-контейнер. Это первый реализованный проект в DIY-секторе.

Объём затрат на открытие одного магазина-контейнера может варьироваться и зависит от количества товарных запасов. В конкретных суммах, то это 600-700 тыс. рублей на сам контейнер и около 1 млн. рублей на продукцию. Непосредственно сам контейнер, который ранее использовался, стоит около 100 тыс. рублей. На его ремонт уйдет 250 тыс., плюсовать к затратам сразу можно торговое оборудование, вывеску и пр. Стандартный контейнер имеет площадь 30 квадратных метров без учёта оборудования.

Исходя из специфики формата и оценки финансовой эффективности, в торговой точке могут быть представлены до 600 SKU. И, конечно, это наиболее популярные товары и бренды. Надо понимать, что не без ущерба широте ассортимента преимущество формата всё таки в другом. Такие торговые точки будут чрезвычайно удобны для региональных индивидуальных предпринимателей. При наличии небольшого бюджета и уникальных знаний о востребованных «географических точках», бизнес сможет стать очень прибыльным. Договориться о «месте стоянки» значительно проще, затраты в разы меньше, да и риски тоже. Даже, если ничего не получится в данной локации, то её можно легко переместить, начать всё заново в более удачной локации. Основное, что «вложения» в бизнес навсегда останутся у предпринимателя, независимо от успеха.

«Идея мобильного магазина родилась давно, и мы даже тестировали её в нескольких вариантах. Например, в формате шатра, гаражной распродажи, небольшого курсирующего автомобиля. Но контейнер имеет ряд неоспоримых преимуществ. Его можно использовать на мероприятиях, ярмарках или там, где просто нет подходящего помещения. Очевидно, что торговые точки будут востребованы в районах новостроек, при этом, контейнер обеспечивает сохранность товара и неограниченное количество «сборок».

Мы уже тестировали первый контейнер на площадке в непосредственной близости торгового центра. И успех в разы превзошёл наши ожидания. Органичная визуализация, внесла значительный вклад. Контейнер стал концентрировать внимание покупателей торгового центра на себе даже больше подобных магазинов внутри. То есть, размеры позволяют с одной стороны создать визуально эффектную доминанту, с другой получить все бонусы мобильности и компактности.

В рамках развития формата мы планируем несколько контейнеров использовать сами, а остальные продать франчайзи. Ряд международных вендоров уже выразил не только интерес, но и готовность повторить проект в рамках своих ТМ. В целом, мы видим большие перспективы у магазинов-контейнеров, особенно в DIY-секторе», - комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

Автор: Анна
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