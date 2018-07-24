«220 Вольт» открыл магазин на колёсах

«220 Вольт» опробовали новый формат розничной торговли — магазин на колёсах. Бизнес-площадка представляет собой мобильный магазин-контейнер. Это первый реализованный проект в DIY-секторе.

Объём затрат на открытие одного магазина-контейнера может варьироваться и зависит от количества товарных запасов. В конкретных суммах, то это 600-700 тыс. рублей на сам контейнер и около 1 млн. рублей на продукцию. Непосредственно сам контейнер, который ранее использовался, стоит около 100 тыс. рублей. На его ремонт уйдет 250 тыс., плюсовать к затратам сразу можно торговое оборудование, вывеску и пр. Стандартный контейнер имеет площадь 30 квадратных метров без учёта оборудования.

Исходя из специфики формата и оценки финансовой эффективности, в торговой точке могут быть представлены до 600 SKU. И, конечно, это наиболее популярные товары и бренды. Надо понимать, что не без ущерба широте ассортимента преимущество формата всё таки в другом. Такие торговые точки будут чрезвычайно удобны для региональных индивидуальных предпринимателей. При наличии небольшого бюджета и уникальных знаний о востребованных «географических точках», бизнес сможет стать очень прибыльным. Договориться о «месте стоянки» значительно проще, затраты в разы меньше, да и риски тоже. Даже, если ничего не получится в данной локации, то её можно легко переместить, начать всё заново в более удачной локации. Основное, что «вложения» в бизнес навсегда останутся у предпринимателя, независимо от успеха.