«220 Вольт» открывает магазин без торгового зала

ГК «220 Вольт» открывает в Новосибирске магазин нового формата. Размер площадки составляет 1000 кв. м, что является уникальным для точки продаж электроинструмента, где площади редко превышают 100-200 кв. м, при этом фактически отсутствует торговый зал. Основной ориентир — на наличие товара, комплекс будет рассчитан на хранение до 35 тыс товарных единиц.

Создание торговых точек в региональном центре по принципу «ромашки» зарекомендовало себя за рубежом, а теперь реализовано и в России. Ядро «ромашки», то есть центр исполнения заказов, будет «питать» магазины в других локациях. Здесь же планируется собирать заказы, сделанные на интернет-платформе «220 Вольт».

«Это не магазин в классическом понимании, это такой оперативный центр исполнения заказов. В популярных DIY-сетях часто представлен очень узкий ассортимент электроинструмента, который в недостаточной мере покрывает потребности покупателей. В большинстве, это такой инструментальный масс-маркет. Мы же всегда учитываем интересы потребителей с повышенными требованиями к уникальным характеристикам инструмента, поэтому, формируя товарную матрицу, стараемся сделать её максимально глубокой.

Последние наши исследования указывают на то, что потребители стали всё больше обращать внимание на наличие товара и скорость доставки, то есть, если раньше транспортирование в регион в течение трёх дней было нормой, то в настоящий момент качественный клиентский сервис ориентируется на возможность предоставления нужной вещи «здесь и сейчас». Значительная площадь магазина позволит сформировать такой товарный запас, который удовлетворит до 70% заказов из ассортиментного ряда, в противовес прошлым показателям в 30-40%.

Пилотными опорными регионами стали Новосибирск и Ростов-на-Дону, именно там реализованы тестовые проекты. До конца 2019 года планируется создать подобные хабы во всех региональных центрах. Ориентация не только на расширение географии сбыта, но и модификации площадок в городах присутствия, сокращение сроков доставки — важнейший приоритет развития для нас»,- поясняет управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.