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«220 Вольт» перевезла бэк-офис в регионы

У крупных работодателей с большой штатной численностью уже несколько лет развивается тренд по переводу ряда бэк-офисных функций в регионы. С одной стороны, таким образом снижаются издержки, связанные с арендой и содержанием офисов, оплатой труда, с другой стороны, работодатели нередко сталкиваются с меньшей конкуренцией за персонал в регионах. Компании выигрывают у локальных конкурентов за счет сильного HR-бренда, возможностей роста и развития, а также привлекательных условий труда для потенциальных сотрудников. При уменьшении затрат эффективность работы не только не снижается, но и зачастую растет (специалисты держатся за рабочие места). Так же, благодаря выходу федеральных игроков на локальное поле, зачастую меняется общая ситуация на рынке труда в регионе — местные работодатели начинают делать ставку в предложении для кандидатов на лучшее, что может дать компания людям.

Так одна из крупнейших DIY-сетей ГК «220 Вольт» полностью перевела свой call-центр в составе 200 человек в Великий Новгород.

«По нашим оценкам общая экономическая эффективность релокации подразделения из Москвы превысила 40%, это и значительная разница в арендных ставках, и в приемлемой оплате труда. Любопытно, что и цифры количества обработанных звонков значительно выше. Если в Москве этот показатель не превышал 4 тыс, то в Великом Новгороде средний показатель колеблется в районе 6 тыс обработанных специалистом звонков в месяц. Это говорит о том, что на работоспособность влияет целый ряд факторов, который скрупулезно оценивала наша HR дирекция. Например, время, которое тратится на дорогу в офис коррелируется с КПД сотрудника. Важно отметить, что это общий тренд федеральных компаний, который не только создает рабочие места, но и региональные бизнес-доминанты», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

«По аналитике резюме, размещенных на hh.ru в период с июня по август текущего года, операторы call-центра из Москвы в среднем рассчитывают на 35 тыс. рублей. Зарплатные ожидания специалистов аналогичного профиля из Петербурга чуть ниже — 30 тыс. рублей. Представители профессии из Великого Новгорода указывают в резюме среднее желаемое финансовое вознаграждение в размере 20 тыс. рублей. Если посмотреть на ожидания соискателей по заработной плате в разрезе позиций, то прослеживается тот же тренд. По информации ФОТотчет „Банка данных заработных плат“ HeadHunter, желаемый совокупный доход работников уровней „специалист“ и „ведущий специалист“ из Москвы составляет 45 977 руб. vs 34 585 руб. в резюме операторов call-центра из Петербурга; линейного руководителя (отдела, группы) — 91 954 руб. у москвичей и 68 966 у петербуржцев; кандидата начального уровня — 34 483 руб. у столичных соискателей и 28 736 руб. у менеджеров контакт-центров из Санкт-Петербурга. Для сравнения: в Великом Новгороде опытные специалисты рассчитывают на совокупный ежемесячный доход, равный 28 800 руб., а работники начального уровня хотели бы зарабатывать в среднем 22 989 руб. Разница между зарплатными ожиданиями столичных операторов call-центров и региональными очевидна», — поясняет Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу HeadHunter.

Согласно результатам опроса, проведенного Службой исследований HeadHunter среди линейных и рабочих специалистов, для подавляющего большинства респондентов из Новгородской области самыми главными факторами, определяющими «работу мечты», оказались: соответствующий уровень оплаты труда (65%), официальное оформление и стабильность (60%), а также перспективы карьерного роста (61%). Немаловажным для опрошенных среди данной категории персонала стала возможность профессионального обучения и развития (56%).

PR-директор ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова добавила, что молодые соискатели, которые приходят в компанию, заинтересованы в демократичном руководстве , выстраивание доверительных отношений, также особою роль в выборе работодателя, только что появившегося в регионе, играет известность и стабильность бренда.

Автор: Анна
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