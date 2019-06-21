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«220 Вольт» подала в суд на легендарную музыкальную группу «АгатаКристи»

Причиной обращения в судебные органы стало использование на информационных материалах товарного знака «Hammer Flex». Эксклюзивным правами на продажу товаров этого бренда обладает группа компаний «220 Вольт». Претензия также распространяется на ООО «Мастерская событий» — организатора концертов группы «The Matrixx» (выступает преимущественно с песнями «АгатыКристи», творческим руководителем обоих групп является Глеб Самойлов).

Юристами компании было обнаружено изображение афиши анонсирующее концерт в Мурманске. Также на афише размещена фотография группы «The Matrixx», где один из участников, а именно Глеб Самойлов, держит в правой руке разводной ключ с зажатой в нём сигаретой. На разводном ключе размещен товарный знак «Hammer flex save your energy».

Аналогичные афиши на 2019 год присутствуют в официальном аккаунте группы «The Matrixx» в социальной сети Instagram, с рекламой концертов в Рязани.

Юристы компании «220 Вольт» оценили размер ущерба в 1.4 млн рублей.

«С одной стороны, конечно льстит, что наш разводной ключ стал в некотором смысле арт-объектом. При этом ассоциацию бренда с курением считаем неприемлемым. Полагаю, что при обращении в адрес „220 Вольт“ организаторов концерта или кого-либо из представителей музыкального коллектива, мы, безусловно, нашли бы компромисс и предоставили разрешение. Но к нам подобных запросов не поступало. К сожалению, многие довольно поверхностно относятся к необходимости согласования при использовании объектов интеллектуальной собственности, но творческий коллектив уж точно должен понимать смысл этого выражения. Подобная претензия была бы, например, при использовании в нашей рекламе авторской музыки „АгатыКристи“», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров.

Автор: Анна
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