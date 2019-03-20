«220 Вольт» подключился к Amazon

ГК «220 Вольт» запустила продажи на Amazon. Ретейлер стал первым в отечественном DIY-секторе, кто предложил свои товары на самой популярной торговой Интернет-площадке.

Тестовым брендом интегрированным в маркетплейс стал Tesla. ГК «220 Вольт» является владельцем этого товарного знака на территории России и уже реализовала пилотную партию лазерных измерительных приборов и мультитулов.

«В пользу именно этой торговой марки выступил целый ряд факторов, во-первых, наименование бренда уже знакомо европейскому потребителю, при этом товары находятся в средней ценовой категории. Для „выхода“ на международный Интернет-магазин наличие собственного продукта является основным. Продиктовано это „железное правило“ тем, что доставка в Европейские страны достаточно дорогая, и может в ряде случаев превышать 50% стоимости товара. Поэтому с ассортиментом, идентичным европейским конкурентам что-либо продать практически нереально. В 2015 году ГК „220 Вольт“ одни из первых разместились на маркетплейсе AliExpress и „набили своих шишек“. Тогда, в период активной экспансии Alibaba group, мы хотели быть на пике популярности и недостаточно глубоко изучили возможности и оценили издержки», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

«Подключение к Amazon основывается на глубоком изучении особенностей платформы. Нам потребовалось без малого два года, чтобы понять, что не так, в чём наша стратегическая ошибка в работе с маркетплейсами. Выводы получились такими: у маркетплейса — очень характерная целевая аудитория. Решающий фактор покупки, это цена вкупе со специальным предложением и большим количеством отзывов. То есть потребитель почти не смотрит на товары без дисконта. С попыткой „зайти“ в западный Интернет-магазин мы подготовили специальный ассортиментный ряд, который состоит из предложений сегмента sale и, в основном, будет ориентирован на собственные торговые марки, такие как Tesla, а также бренды, эксклюзивным поставщиком которых является ГК „220 Вольт“. Это наш вариант „дважды в одну реку“. В целом, конечно, когда мы говорим о „выходе“ на такую площадку как Amazon, то для „220 Вольт“ это пока больше имиджевая история. Часто утверждаем, что клиентский сервис для нас на первом месте. Если наш товар хотят купить, то мы должны организовать возможность в любой точке мира. И это не про объемы бизнеса, это, скорее, про репутацию», — комментирует PR-директор ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова.