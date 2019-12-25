220 Вольт предлагает сделать татуировки за деньги

Сеть магазинов электроинструмента «220 Вольт» предложила гражданам стать живыми рекламоносителями. Суть проекта заключается в том, что каждый может предоставить собственное тело в качестве площадки для продвижения и, посредством нанесения логотипов с наименованием того или иного бренда, стать частью рекламной кампании.

Подобный опыт у «220 Вольт» уже был в 2011 году. Менее чем за два месяца компания привлекла более 100 добровольцев, которые сделали себе татуировки непосредственно с ее названием.

В этот раз проект масштабирован, а DIY-ритейлер будет предоставлять Интернет-площадку для рекламодателей.

На сайте «татуировошной» будет сформирован электронный каталог с фотографиями потенциальных «рекламных площадей» участников, там же официальные партнеры смогут определиться с выбором.