«220 Вольт» приобрела женские черты.

С начала марта ассортимент крупнейшего инструментального ритейлера ГК «220 Вольт» пополнился «товарами для женщин». Товарная сетка насчитывает более 1000 SKU традиционно женских товаров. На Интернет-площадке теперь можно приобрести эпиляторы, женские электробритвы, щипцы для завивки, и прочие характерные электрические и аккумуляторные приборы.

По данным о посетителях Интернет-магазина «220 Вольт», сайт посещают несколько млн женщин ежемесячно. Интеграция инструментов гендерного маркетинга по ожиданиям компании должна увеличить трафик на 10-15%, а также время проведенное на сайте ритейлера.

«Аудитория „220 Вольт“, очевидно, в большинстве мужская. Но при сохранении четкой ассоциации с электроинструментом, мы бы не хотели ограничивать себя некими ярлыками. Прекрасная половина наших клиентов и сейчас составляет уже более 15%, есть очевидные тенденции к увеличению этого процента. Поэтому весной мы запустили пилотный проект по размещению на нашей Интернет-площадке ряда специальных предложений, ориентированных на женщин. Мы проанализировали наиболее популярные и востребованные „женские“ товары и, конечно, включили в ассортимент те, которые можно включить в розетку 220V. То есть попытались соблюсти некий баланс, предложить трендовые товары, при этом остаться нишевым магазином. Но пока всё-таки экспериментируем, для нас это серьёзный челлендж. Однако это взвешенное и продуманное решение, а значит завоевать любовь прекрасного пола вполне достижимая задача», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.