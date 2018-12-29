«220 Вольт» протестировала доставку заказов на машинах каршеринга

ГК «220 Вольт» в декабре 2018 года протестировала быструю доставку с помощью сервиса каршеринга. В рамках эксперимента было доставлено около тысячи заказов «за час».

«Идею предложил сотрудник розничного магазина, к которому часто поступали звонки с подобными просьбами. Было принято решение, что отвозить заказы будут свободные продавцы магазинов с помощью сервиса каршеринга. При этом удаленность заказчика от торговой точки будет составлять не больше 15 км, а сам товар должен помещаться в легковой автомобиль», комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров.

По словам Алексея Федорова, стоимость такой доставки вдвое выше обычной.

За месяц тестирования самым популярным товаром «быстрой доставки» стал электрогенератор, а среди необычных покупок — лопата для застрявшей в снегу автолюбительницы. Плановое время исполнения заказа было установлено — 45 минут.

Алексей Федоров констатирует, что варианты для ценового маневрирования истощились, поэтому для покупателя важны только наличие товара и скорость доставки, но каждый ритейлер «упирается» в площади и автопарк.

На рынке непродовольственной торговли сервис быстрой доставки, как и использование каршеринга, не развит. В YouDrive сообщили, что на данный момент у них нет совместных проектов с курьерскими службами или торговыми сетями.