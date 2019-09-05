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«220 вольт» стал первым магазином запустившим оплату через Систему быстрых платежей

В России проведена первая с2b-операция — оплата покупки с помощью СБП по динамическому QR-коду.

Технология проста: выбрав вариант оплаты «через СБП», покупателю надо лишь отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение своего банка на телефоне и подтвердить операцию.

Особенность динамического QR-кода в том, что для каждой покупки формируется новый код. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.

«Два процента за эквайринг — это существенные издержки для любого ретейла. Для малого и среднего бизнеса, где маржинальность в ряде случаев составляет менее 1%, это просто убийственно. СБП не только снизит затраты предпринимателей, но будет способствовать уменьшению стоимости эквайринга платежных систем за счет возросшей конкуренции. По нашим оценкам, в течение 3 лет доля оплат при помощи и QR-кодов в ГК „220 Вольт“ будет составлять до 50%», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт», председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

Автор: Анна
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