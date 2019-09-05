«220 вольт» стал первым магазином запустившим оплату через Систему быстрых платежей

В России проведена первая с2b-операция — оплата покупки с помощью СБП по динамическому QR-коду.

Технология проста: выбрав вариант оплаты «через СБП», покупателю надо лишь отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение своего банка на телефоне и подтвердить операцию.

Особенность динамического QR-кода в том, что для каждой покупки формируется новый код. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.