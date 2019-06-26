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«220 Вольт» трудоустроит детей

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220 Вольт
220 Вольт
Ремонт и строительство

После отгремевших по всей стране выпускных многие вчерашние школьники задумываются о подработке на лето. ГК «220 Вольт» запускает пилотный проект по трудоустройству несовершеннолетних. Компания объявила набор на должности контент-менеджеров. Специальная программа рассчитана на юношей и девушек от 14-ти до 18-ти лет. В обязанности контент-менеджера входит наполнение сайта текстовой, графической и другими видами информации.

К 1 июля предполагается трудоустроить 40 человек, для этого организован конкурс. Первым этапом будет мотивационное письмо в службу персонала, потом — классическое собеседование и тестовые задания с целью определения уровня грамотности и выявления необходимых базовых навыков. Рабочий день, согласно ТК будет неполным: 4 часа — для сотрудников 14 и 15 лет, 7 часов для 16-ти и 17-летних. Под проект «Контент-академия 220 Вольт» специально разработана интерактивная платформа обучения «EL’», также за каждым юным работником закреплен куратор-ментор из числа топ-менеджмента компании.

Срочный контракт заключается на два месяца, при желании его можно будет продлить. При успехе программы осенью планируется также в тестовом режиме опробовать подобную практику на позициях дизайнеров и программистов.

«Существует целый ряд должностей, которые специально „заточены“ под молодежь. То есть им не надо обучаться вести instagram, блоги, создавать контент. У некоторых школьников аккаунты в социальных сетях популярнее, чем страницы известных брендов в Интернете. Более того, это такая профориентация, можно попробовать себя в специальности, а после — связать дальнейшее образование и карьеру с новыми технологиями. Раньше среднестатистический студент мог трудиться только в стройотряде или быть задействован в благоустройстве города. Работать руками. Мы даём возможность попробовать себя в международной компании наравне с профессионалами. Работать головой», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

«Мы строим бренд „220 Вольт“ для внешней и внутренней аудитории. Многие сотрудники уже захотели привести на такую оплачиваемую практику детей. Первое место работы играет особую роль для каждого человека, формирует модели профессиональных взаимоотношений. Это первая ответственность и первые заработанные деньги. Закрепление за стажерами топ-менеджеров группы компаний поможет адаптироваться и, надеемся, вдохновит ребят на новые победы. Мы готовы взять на себя необходимые риски, и полагаем, что наши стажеры вернутся, закончив обучение. В этом случае игра стоит свеч», — поясняет PR-директорка ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова.

Компании и сервисы: 220 Вольт
Автор: Анна
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