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«220 Вольт» установит терминалы для заказа товаров в новостройках Петербурга и Ленобласти

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220 Вольт
220 Вольт
Ремонт и строительство

ГК «220 Вольт» установит терминалы для заказа товаров в новостройках Петербурга и Ленобласти.
До апреля 2019 года ГК «220 Вольт» планирует установить 220 интерактивных устройств, а инвестиции в проект составят 10 млн руб.

С помощью терминала можно будет заказать и оплатить товары в интернет-магазине, оформить доставку, позвонить в колл-центр, а также проконсультироваться по вопросам работы инструмента. Устройства будут размещены в новостройках на территории Петербурга и прилегающих районов Ленинградской области, также будет функционировать возможность заявки на установку терминала. Договорённости уже достигнуты с рядом застройщиков и ТСЖ.

По исследованиям DIY-ассоциации России всплески ремонтных работ и соответствующих покупок приходятся на новогодние праздники и начало весны, а возможность интерактива и технических консультаций на интернет-площадках повышают вероятность покупки почти вдвое. Именно цифры этого исследования, как пояснили в компании, послужили основанием для выбора нового торгового формата и времени старта проекта.

«Мы ожидаем, что внедрение новых форматов на высоко конкурентном рынке DIY должно стать большим вкладом в узнаваемость и одной из опор продвижения. В конечном итоге, физические терминалы – это визуализация бренда, которая приводит к увеличению доли лояльной аудитории, а все это, в свою очередь, к бесплатному трафику», – рассказывает PR-директор «220 Вольт» Ирина Тельнова.
«В период тотального доступа к интернету мы рассматриваем подобные терминалы скорее не как новый канал продаж, а как диалог с потребителем. Интерактив позволяет привлечь внимание к торговой марке. То есть, основная цель, это заинтересовать онлайн-покупками аудиторию, которая ранее приобретала товары только офлайн, продемонстрировать удобство выбора, оплаты, доставки и пост продажного сервиса. Мы планируем, что терминалы дадут увеличение трафика интернет-магазина на 7-8% и увеличит долю группы компаний в секторе DIY. В ситуации относительно равных цен у основных конкурентов, на первый план выходит именно удобство покупателя, близость условного магазина, более широкая линейка методов покупки и оплаты, а также доставка next day», - поясняет управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров
Компании и сервисы: 220 Вольт
Автор: Анна
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