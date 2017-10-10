«220 вольт» вышла на Alibaba.com и планирует партнёрство с Tmall

Российская сеть «220 вольт» сообщила о выходе на глобальную интернет-площадку Alibaba.com (входит в китайскую AlibabaGroup). Новый канал продаж увеличит объем экспорта абразивных материалов на 48% в ближайшие несколько лет, уверены в компании.

Как сообщает РБК, На китайской площадке компания продает только абразивные материалы. Причем в сети напомнили, что «220 вольт» уже экспортирует абразивные материалы в Европу и ближнее зарубежье по «классическим каналам», но делает большие ставки на новую площадку.

«В первую очередь, мы рассматриваем Alibaba.com как рекламный и маркетинговый канал, с помощью которого сможем продвинуть нашу продукцию на зарубежные рынки и, как следствие, увеличить объемы экспорта абразивов», — говорит управляющий директор сети Алексей Федоров.

К концу 2017 года Alibaba увеличит объемы экспорта абразивов на 17%, в течение ближайших трех лет — на 48%, ожидают в компании.

Минимальный оборот продаж с площадки должен составлять не менее 25 млн руб. в месяц — тогда канал будет заметен внутри других рекламных каналов, которые использует компания, добавляет Федоров. По его словам, ожидаемый объем продаж можно достичь в случае, если Alibaba.com будет покупать достаточный объем трафика. В будущем «220 вольт» планирует выйти на Tmall (входит в AlibabaGroup) и вывести на мировой рынок продукцию «Лужского абразивного завода» — «крупнейшего производителя абразивов в мире».

Эксперты рынка настроены не столь оптимистично и предупреждают, что ретейлер может столкнуться с рядом трудностей на новой площадке.