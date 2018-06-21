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«220 Вольт» запитает энергией

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220 Вольт
220 Вольт
Ремонт и строительство

ГК «220 Вольт» создала дочернее предприятие, по установке и обслуживанию силовой техники. «220 Вольт-Сервис» будет предоставлять услуги реализации проектов автономного энергообеспечения загородной недвижимости, а также торговых и промышленных объектов.

Проект стартовал в мае и уже продемонстрировал востребованность у частных потребителей и коммерческих и государственных компаний. На сегодняшний день, преобладающее большинство покупателей нуждается в подобных услугах, поскольку установка оборудования, которое, к примеру, будет использоваться в качестве источника резервного питания, требует довольно уникальных профессиональных компетенций.

Запуск сервиса планируется в несколько этапов. На данный момент уже стартовали предложения услуг по дизельным электростанциям, следующим этапом станет подключением к услуге газовых генераторов и промышленных кондиционеров. Настоящие мощности «220 Вольт-Сервис» могут обеспечить более 150 контрактов ежемесячно. В начале 2019 года планируется расширить бизнес на столичный регион, а в 2020 интегрировать услуги во все города присутствия «220 Вольт».

По данным экспертов в 2017 году только рынок дизель-генераторов составил более 30 тыс. штук. Поэтому, оценивая потенциал и объемы рынка, предполагается занять до 70% сектора в Петербурге уже в ближайший год. Планируемые размеры инвестиций достигают 40 млн. рублей, а доля дочернего предприятия в группе компаний Алексея Фёдорова достигнет 11%.

«Продавая сложную высокотехнологичную технику, мы заметили, что каждый второй потребитель интересуется возможностью установки, подключения и настройки оборудования, поскольку хотят получить комплексную услугу. Оценка потенциала рынка показала, что его объём измеряется миллиардами рублей, поэтому инвестиции выглядят чрезвычайно привлекательно. Инвестиционные средства будут направлены на набор и обучение персонала, а также продвижение услуг», — комментирует Алексей Фёдоров.

Компании и сервисы: 220 Вольт
Автор: Анна
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