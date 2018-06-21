«220 Вольт» запитает энергией

ГК «220 Вольт» создала дочернее предприятие, по установке и обслуживанию силовой техники. «220 Вольт-Сервис» будет предоставлять услуги реализации проектов автономного энергообеспечения загородной недвижимости, а также торговых и промышленных объектов.

Проект стартовал в мае и уже продемонстрировал востребованность у частных потребителей и коммерческих и государственных компаний. На сегодняшний день, преобладающее большинство покупателей нуждается в подобных услугах, поскольку установка оборудования, которое, к примеру, будет использоваться в качестве источника резервного питания, требует довольно уникальных профессиональных компетенций.

Запуск сервиса планируется в несколько этапов. На данный момент уже стартовали предложения услуг по дизельным электростанциям, следующим этапом станет подключением к услуге газовых генераторов и промышленных кондиционеров. Настоящие мощности «220 Вольт-Сервис» могут обеспечить более 150 контрактов ежемесячно. В начале 2019 года планируется расширить бизнес на столичный регион, а в 2020 интегрировать услуги во все города присутствия «220 Вольт».

По данным экспертов в 2017 году только рынок дизель-генераторов составил более 30 тыс. штук. Поэтому, оценивая потенциал и объемы рынка, предполагается занять до 70% сектора в Петербурге уже в ближайший год. Планируемые размеры инвестиций достигают 40 млн. рублей, а доля дочернего предприятия в группе компаний Алексея Фёдорова достигнет 11%.