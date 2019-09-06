24% продаж книг в России приходятся на продажи через интернет-магазины

В 2019 году продажи книг через интернет-магазины выросли на 24% до 20,1 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента и совладельца компании «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Теперь на долю онлайн-магазинов приходится 24% продаж книг, а в прошлом году она составляла 20%.

При этом в книжной рознице наблюдается падение, к данному моменту оно составило 4%, остановившись на цифре 24,1 млрд рублей. Доля продаж в совокупных продажах книг в России также продолжает сокращаться: на 7 процентных пунктов до 29%.

Но растут продажи книг в федеральных книжных сетях («Читай-город» — «Буквоед» и региональные книжные сети) — на 16% до 14,3 млрд рублей. Их доля в продажах книг составляет 16%, сообщил Новиков.

Также растут доходы издателей, которые занимаются реализацией электронных и аудиокниг. По итогам 2019 г. продажи электронных книг вырастут на 35% до 6,9 млрд рублей, считает генеральный директор «ЛитРес» Сергей Анурьев. Продажи электронных книг составят 11−12% от всего рынка продаж книг.

Новиков также предположил, что по итогам года рынок книг вырастет на 8% до 92 млрд рублей.