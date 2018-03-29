29-30 марта 2018 года в Москве пройдет второй Фестиваль интернет-торговли EcomWeek

Ежегодная встреча лидеров интернет-торговли России состоится 29-30 марта 2018 в ЦМТ Москвы. Коммуникационная площадка EcomWeek объединит ведущих игроков рынка, представителей малого и среднего бизнеса, а также компании, запускающие свои первые интернет-проекты.

На предстоящем Фестивале организаторы обещают более 80 российских и зарубежных спикеров, 3 конференции и EcomForum, а также профессиональную экспозицию, где будут представлены новейшие разработки и решения в области интернет-торговли. Кроме того, в программу вошли два образовательных потока от ведущих e-commerce экспертов, бизнес-завтраки, воркшопы, кейс-клуб, фокус-сессии, Ecom Talks и Ecom-перформанс. Первый день Фестиваля завершится тематической вечеринкой TOP100 Index Party, в ходе которой будет представлен рейтинг крупнейших интернет-магазинов России.

Ключевыми спикерами Фестиваля интернет-торговли EcomWeek станут Флориан Янсен, co-founder & CEO Lamoda Group; Марк Завадский, генеральный директор Alibaba Russia; Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета, Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк»; Федор Вирин, партнер исследовательского агентства Data Insight; Сергей Солонин, co-founder & CEO QIWI, Николай Воинов, генеральный директор DPD Россия; Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу Яндекса и многие другие эксперты.

Мероприятие открывает возможности совместно обсудить профессиональные задачи и познакомиться с коллегами из смежных отраслей — вся программа Фестиваля будет способствовать профессиональному росту и укреплению бизнеса каждого из участников, а также развитию российского рынка интернет-торговли в целом.

Организаторами Фестиваля выступают исследовательское агентство Data Insight, компания iFriday и международное информационное агентство East-West Digital News.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия Вы можете на сайте мероприятия.