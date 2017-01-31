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29% российских интернет-пользователей готовы делится своими личными данными за скидки и бонусы

Россия вошла в ТОП-3 стран с самым большим числом сторонников обмена персональных данных на преимущества. Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного компанией GfK, 29% российских интернет-пользователей выразили согласие поделиться своими личными данными (о здоровье, финансовом положении, водительской истории, использовании электроэнергии и т.п.) в обмен на преимущества или льготы, например, более низкие расценки или индивидуальное обслуживание.

Китай возглавил тройку стран, где больше всего респондентов хотели бы получать привилегии в обмен на информацию о себе: 38% участников онлайн-опроса полностью согласились с предложенным утверждением, тогда как абсолютно несогласных оказалось всего 8%. На втором месте Мексика (30 %), на третьем — Россия (29%) и Италия (28%).

Топ-5 стран с самым большим числом несогласных получать преимущества в обмен на персональную информацию возглавила Германия, где предложенное утверждение отказались поддержать 40% опрошенных. За ней следует Франция (37%), Бразилия (34%), Канада (31%) и Нидерланды (30%).

По итогам опроса, более четверти (27%) интернет-пользователей в 17 странах мира полностью поддерживают идею поделиться своими персональными данными в обмен на преимущества, категорически не желают делиться своими данными лишь 19% потребителей.

Среди участников опроса в возрасте 20-30 и 30-40 лет оказалось больше всего желающих обменять информацию о себе на скидки или бонусы. Свою готовность сделать это выразила треть респондентов (33 и 34% соответственно). В возрастной группе 15-19 лет готовы поделиться персональными данными 28% потребителей.

Автор: Анна
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