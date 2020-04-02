37% торговых точек в России приостановили работу
В России приостановили работу 37% всех торговых точек из-за ограничений на фоне распространения коронавируса Covid-19, такие данные предоставил производитель онлайн-касс «Эвотор». Компания проанализировала данные по операциям 620 тысяч онлайн-касс за 30 марта по сравнению с февралём 2020 года.
Больше всего среди непродовольственных пострадали магазины одежды — закрылось 85% точек. Также работу приостановили:
- 78% цветочных лавок.
- 75% магазинов электроники.
- 71% фитнес-центров.
- 65% гостиниц.
- Около 65% столовых.
- 42% кафе и ресторанов.
- 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов.
- Количество работающих алкомаркетов не изменилось.
Часть кафе и ресторанов продолжили работать на доставку, уточняет издание. Минимаркеты, пекарни и зоомагазины не попадают под ограничения, но они могли закрыться из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или проблем с поставками, считают в «Эвоторе».
В Москве, где ограничения начали вводить раньше других городов России, закрыто 73% торговых точек, в Санкт-Петербурги — 58%. Среди федеральных округов большинство закрытых точек приходится на Центральный округ — 46%. В Северо-Западном закрылось 43% магазинов, в Уральском ― 39%, Приволжском ― 36%, Южном ― 34%, Сибирском и Дальневосточном ― 27%.