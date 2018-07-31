40% рекламных бюджетов предпринимателей приходится на неэффективные каналы

Digital-агентство R:TA и компания по разработке ПО для бизнес-аналитики Roistat проанализировали затраты на онлайн-рекламу среднего, малого и микробизнеса в период с июля 2017 по июнь 2018 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

Исследование показало, что средний, малый и микробизнес тратят 62,48% своих рекламных бюджетов на поисковую рекламу. Окупаемость инвестиций (ROI) в эти объявления положительная — компании получают от них на 39% больше средств, чем вкладывали.

Однако почти 40% расходов предпринимателей приходится на неэффективные каналы. На рекламные сети («Рекламная сеть Яндекса» и «Контекстно-медийная сеть Google») — 29,26% трат. ROI этого направления отрицательная — компании получают на 14% меньше средств, чем вкладывают. Более 8% трат уходят на соцсети. На этом направлении предприятия получают на 41% меньше денег, чем вложено.

В среднем проанализированные компании тратят на рекламу 578 тыс. руб. в месяц — от 155 тыс. руб. у микробизнеса до 1,2 млн у среднего бизнеса.

Исследование проводилось с июля 2017 г. по июнь 2018 г., изучались траты двух тысяч рекламодателей из базы Roistat.