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42% российских ритейлеров используют искусственный интеллект

Совместное исследование РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке Microsoft «ИИ в ритейле: практика российского бизнеса», представленное на RIW 2019, показало, что 42% российских ритейлеров уже использует технологии ИИ, а еще 35% — планирует начать в течение 5 лет. По мнению экспертов, ритейл является одной из лидирующих отраслей по внедрению ИИ в России.

Вместе с тем только 2% респондентов отметили, что в их компании полностью завершена разработка процедур и процессов использования ИИ, 3% — определение рисков и 4% — обозначение четких ролей и обязанностей по внедрению искусственного интеллекта. Наибольшие сложности у ритейлеров вызвали разработка политик, процедур и процессов, а также обозначение ролей и обязанностей. В трети опрошенных компаний системная работа по оценке рисков и выгоды от внедрения технологий ИИ, составления планов и реорганизации бизнес-процессов только начата, или проделано менее половины работы. Это означает, что сегодня ИИ в российском ритейле используется скорее фрагментарно, без системной реорганизации бизнеса. Однако, по мнению авторов исследования, в ближайшие 5 лет можно ожидать полномасштабного применения ИИ в различных бизнес-процессах, требующих межсистемных интеграций и внешнего взаимодействия.

«Мы видим огромный интерес отрасли к внедрению технологий ИИ. Вместе с тем их внедрение в ритейле происходит в основном точечно, что подтверждает тренд на коммодитизацию ИИ и переход от технологических к продуктовым решениям», — комментирует результаты Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

«Российские компании обладают огромным потенциалом в области ИИ: согласно исследованию Microsoft, руководители в России активнее своих зарубежных коллег внедряют эту инновационную технологию. При этом результаты текущего исследования подтверждают наш ключевой тезис: цифровая трансформация — это не единичное внедрение какого-либо цифрового инструмента, а, прежде всего, — комплексная бизнес-инициатива. Только при таком целостном подходе использование технологий может принести ощутимый бизнес-результат», — отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России.

«Наше исследование продемонстрировало сегментацию компаний с точки зрения уровня использования технологий ИИ. Эксперты выделяют верхушку пирамиды, это высокотехнологичные крупные компании, которые много экспериментируют и имеют квалифицированный штат in-house. Обширный средний слой — компании, которые только заходят в эту нишу, параллельно используя готовые решения. И в основании этой пирамиды находятся компании, которые только задумываются о технологиях ИИ, изучают успешные кейсы, а также обосновывают необходимость их внедрения», — говорит Ольга Логунова, доцент департамента социологии НИУ ВШЭ.

Самыми популярными у российских ритейлеров стали ИИ-решения для персонализации (26%), виртуальные помощники и чат-боты (23%), интеллектуальные системы для принятия решений и предиктивной аналитики (20%). В пятилетней перспективе большинство опрошенных планируют использовать аналитические ИИ-решения для выявления закономерностей и отклонений (36%), при том, что сегодня их внедряет только 13%. Сохранится актуальность решений для персонализации (35%) и чат-ботов (35%).

Среди основных рисков внедрения были отмечены репутационные (влияние на имидж бренда неудачных кейсов и др., 39%), безопасности (39%) и несоответствия выгоды затратам на проект (28%). Основными вызовами при внедрении ИИ для российских ритейлеров являются необходимость изменения существующих бизнес моделей (35%), недоверие к решениям, принятым ИИ (33%), а также финансовые ограничения (30%).

Автор: Анна
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