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5,6 млрд рублей потратили россияне в Киберпонедельник-2020

29 января на площадке c-monday.com завершился Киберпонедельник, ежегодная крупнейшая российская интернет-распродажа, состоявшаяся при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В этом году акция продлилась три дня — с 27 по 29 января и собрала более 1,5 млн пользователей, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.

Распродажа привлекла рекордное количество продавцов — более 200 компаний, среди которых re:Store, ЦУМ, Wildberries, М.Видео, Metro, Perekrestok.ru, Утконос, Детский мир, а также представители сектора услуг, такие как Билайн, Ростелеком, Azimut Hotels. Оборот крупных ритейлеров за три дня акции вырос на 30%, у небольших компаний этот показатель доходил 60%.

Средний размер скидки составил 20%, максимальный — 90%, на товары для дома — до 60%, на детские игрушки — до 40%, на продукты питания — 15%, на услуги — до 70%. Средний чек заказа вырос на 20% относительно прошлой акции и составил около 6 тысяч рублей. Среднестатистический заказ состоял из 5 позиций и включал электронику, одежду, продукты питания и товары для детей. Самый дорогой заказ на 200 тысяч рублей, сделанный на площадке C-monday, был оформлен пользователем из Москвы 28 января и включал в себя iPhone 11 PRO, умный фитнес-браслет, беспроводные наушники, набор клюшек для гольфа и духовку. Всего за три дня распродажи россияне потратили 5,6 млрд рублей против 5 млрд рублей в 2019 году.

По итогам Киберпонедельника-2020 года больше всего покупок совершили жители Республики Татарстан, Новосибирской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. При этом средний чек в Республике Татарстан составил около 5900 рублей, в Краснодарском крае — 5500 рублей, в Свердловской — 4700 рублей, а в Новосибирской области — 4000 рублей. Жители Татарстана закупались электроникой и товарами для дома, в Новосибирской области самыми популярными категориями стали книги и детские товары, а также одежда, преимущественно зимняя, поскольку на нее распространялись скидки до 90%. В Свердловской области покупатели отдавали предпочтение детским игрушкам и одежде, а еще приобретали на скидках товары для ремонта. В Краснодарском крае распродажа подстегнула интерес к спортивным товарам, очевидно, в регионах с теплым климатом жители уже вовсю готовятся к весне.

Чаще всего на распродаже 2020 года россияне заказывали электронику, одежду и обувь для взрослых и детей, товары для дома, еду, а также книги, популярность данных категорий выросла на 150% по сравнению с Киберпонедельником 2019 года.

«Для бизнеса Киберпонедельник дает возможность подстегнуть спрос и нивелировать снижение объема продаж в январе — не самом удачном месяце с точки зрения продаж для многих отраслей ритейла. В то же время акция оказывается очень своевременной и для покупателей, потому что не все успевают воспользоваться скидками Черной Пятницы и предновогоднего периода, чтобы приобрести что-то для себя. В основном, в ноябре-декабре покупатели озабочены приобретением подарков для близких и новогоднего декора. А Киберпонедельник дает возможность купить что-то для личного пользования и даже заранее подготовиться к гендерным праздникам в феврале-марте. В этом году в акции участвовало рекордное количество магазинов-партнеров, кроме того, мы наблюдали 30% рост пользователей, а значит, большие распродажи по-прежнему актуальны как для бизнеса, так и для покупателей», — говорит президент АКИТ Артем Соколов.

«Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru с 23 по 29 января провел акцию „Кибернеделя“, во время которой наши клиенты могли приобрести тысячи товаров по цене за 1 рубль, а на сотни других товаров действовали скидки до 70%. Товары рублю приобрели более 30% наших клиентов, оформивших заказы во время акции, а общее количество уникальных посетителей сайта за все время распродажи перевалило за 1 млн. Во время „Кибернедели“ мы наблюдали повышенный спрос на молочную гастрономию, фрукты, овощи, зоотовары, а также товары для дома. Пик продаж пришелся на 24 января 18:00, когда было оформлено более 400 заказов за минуту. Самый большой заказ был оформлен на сумму 84 598 рублей и включал в себя около 50 позиций», — рассказал Леонид Довладбегян, директор по стратегии и электронной коммерции онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

Автор: Анна
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