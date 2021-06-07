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5-й Международный форум «СКЛАД и ЛОГИСТИКА для E-COMMERCE» начинает работу 30 июня

5-й Международный форум «СКЛАД и ЛОГИСТИКА для E-COMMERCE:» откроет свои двери 30 июня и соберёт профессиональных экспертов для обсуждения ситуации по развитию e-commerce в Московском регионе. В числе спикеров и делегатов — основные игроки рынка: представители курьерских и логистических компаний, а также сегмента ритейла и e-commerce.

Дискуссии и эксперты

Дискуссия «Рынок E-commerce в России. Аналитика. Цифры. Факты. Тренды»

  • Александр ИВАНОВ, Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (г.Москва)
  • Дмитрий ХОРУНЖИЙ, Советник директора по поддержке государственных программ и международной деятельности АО «Почта России» (г.Москва)

Дискуссия «Где и какие типы складских помещений нужны в столичном регионе? Какие технологии востребованы в работе современного склада: роботы, сортеры, конвейеры?»

  • Антон МИЗУНОВ, директор по развитию ГК «СКЛАДЫ РОССИИ» (г.Москва)
  • Алексей ГОРБАТЕНКО, Руководитель направления продаж полнокомплектных зданий «Ферро-Билдинг» (г.Москва)
  • Анна МАТВЕЕВА, Директор по операциям DPD в России (г.Москва)
  • Сергей РЫЧАГОВ, независимый эксперт, 20-летний опыт работы в компаниях «Балтимор», МЕТРО, OBI, Почта России, Otto Group, LaModa (г.Тверь)
  • Алексей ЖУКОВ, Исполнительный директор в ReWorker (г.Москва)
  • Алексей ЛАРИОНОВ, к.э.н, независимый эксперт, директор консалтинговой компании MCP RUSSIA, экс-топ-менеджер Cainiao (группа Алибаба) в России, профессионал с более чем 20-летним опытом практической работы в компаниях Lucent Technologies, Henkel, Prisma, Юлмарт (г.Санкт-Петербург)

Дискуссия «Рынок фулфилмента в столичном регионе: текущее состояние и перспективы развития»

  • Анна КОЛОМЕНСКАЯ, руководитель направления по развитию фулфилмента АО «Почта России» (г.Москва)

Дискуссия «Охват зарубежной аудитории — новые возможности для расширения географии продаж качественных товаров»

  • Ирина МИЗУНОВА, CEO Smart. Rich. B#tch, Owner&CEO SmartBeautyShop.ru (г.Москва)

Дискуссия «Последняя миля: ПВЗ, постоматы, почтоматы, курьерская доставка»

  • Алексей ПРЫГИН, Генеральный директор Top Delivery (г.Москва)
  • Александр ВОРОНОВ, руководитель направления внутригородской логистики компании СДЭК (г.Москва)
  • Григорий ФРЕНКИН, Заместитель генерального директора PickPoint (г.Москва)

Регистрация на форум открыта. Приятный бонус в виде скидки по промокоду «ECOM2120».

Автор: Анна
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