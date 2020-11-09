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50 крупнейших зарубежных компаний на российском рынке за 2019 год

Forbes представил свой ежегодный рейтинг 50 крупнейших зарубежных компаний на российском рынке за 2019 год. Первое место занял французский автопроизводитель Renault с выручкой 435,5 млрд руб.

Как поясняет издание, в январе прошлого года совместное предприятие Renault и «Ростеха» — компания Alliance Rostec Auto BV стала владельцем 100% «Автоваза». Renault в совместном предприятии принадлежит около 68%. Благодаря этому компания вышла на первое место.

Французский Auchan оказался на пятом месте. Компания была лидером начиная с первого рейтинга, опубликованного в 2016 году. В 2019 году выручка ритейлера в России упала на 6,6%. Швейцарский производитель табачной продукции Philip Morris International увеличил выручку на 12,4% до 333,3 млрд руб. и поднялся с четвертого на второе место. Выручка немецкой Volkswagen Group выросла за год на 14,4%, и компания сменила пятую строчку в рейтинге на третью.

Общая выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год выросла на 3,9% и составила 7,1 трлн руб. В 2018 году рост выручки был равен 10,2%. Больше всего в списке представлена отрасль машиностроения, ей занимаются 13 компаний. Восемь компаний в рейтинге производят продукты питания, еще семь занимаются торговлей.

Самой быстрорастущей компанией стала Google, рост выручки за год составил 25,3%. За ней следуют Mars (25,1%) и нефтяная компания Royal Dutch Shell (22,2%). Больше всего сократилась выручка Nissan (-9,7%), McDonald's (-8,5%) и деревообрабатывающей компании Mondi Group (-7,8%).

В итоговую выручку включались данные всех российских активов иностранной компании. При составлении рейтинга не учитывались финансовые компании. Выручку оценивали на основании сведений, официально предоставленных компаниями, их годовых отчетах и данных в системе СПАРК.

Автор: Анна
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