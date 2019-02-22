50 оттенков черного: продавцы обуви рассказали о предпочтениях россиян в зависимости от региона

Более 150 байеров собрались на Ярмарке обуви, которую ежегодно в это время проводит для региональных закупщиков один из крупнейших отечественных производителей обуви — фабрика «Юничел». Представители торговли рассказали, какими оказались предпочтения россиян в ушедшем году и что ждет покупателя на прилавках в предстоящих сезонах.

По данным российских байеров, чуть больше 70% обуви, которая продавалась в 2018 году — черного цвета. Цветные модели закупаются в большей степени для витрин. Красивая и яркая обувь привлекает покупателя в магазин, но приобретает он при этом все равно черную.

— 50 оттенков черного — это про то, какой цвет предпочитают носить осенью и зимой наши покупатели, — отмечает директор регионального представительства фирменной торговой сети «Юничел» в Екатеринбурге Александра Устюгова. — Потому что на ней не видно серый городской снег. Зато видно белые разводы от реагентов и отсюда вторая особенность, характерная для всех — люди покупают гладкую кожу, которая более неприхотлива в уходе. Ухаживать за обувью мало кто любит — экономят время.

Еще одним общим для всей страны трендом является спрос на обувь в стиле casual, универсальность приобретаемой обуви — одна пара должна подходить на все случаи жизни, а главным определяющим фактором покупки по-прежнему является цена.

— Покупают не то, что красиво, а то, что дешево. И первыми всегда продаются недорогие модели, а уже потом, в том числе и с распродаж, уходит остальное. Кажется, что люди уже привыкли, что все вокруг китайское, даже с пометкой немецкое, финское. Уже относятся скептически, и в конечном счете все равно покупают то, что дешевле, — отмечает генеральный директор российской обувной фабрики «Юничел» Владимир Денисенко.

Что касается региональных особенностей, то самые большие отличия от общероссийских трендов в предпочтениях демонстрируют покупатели на юге и севере России. Жительницы Астрахани, Волгограда и Элисты, вопреки общей тенденции, продолжают покупать обувь на высоком каблуке — каждая вторая женщина здесь предпочитает купить такую пару, которая поможет ей казаться выше.

Покупатели в Сургуте, Якутске, Братске и других северных городах отличаются тем, что выбирают замшу и велюр. На 2 200 пар обуви приходится всего лишь 400 — из гладкой кожи, столько же — из войлока. Оптовики объясняют это особенностями экологии: меньше мегаполисов, машин, промышленности и реагентов на улицах, а значит, обувь из замши прослужит дольше.

Противоположная ситуация на Урале и в центральной России. Здесь особой популярностью пользуется гладкая, хромовая кожа. Кроме того, здесь доминируют европейские тенденции — отказ от каблуков, лишних деталей и фурнитуры в пользу лаконичности, простоты и комфорта, но с упором на качество — обувь может стоить дороже, но должна быть из натуральной кожи и служить дольше.

— То, что кожа — перестала являться конкурентным преимуществом, это придумали недобросовестные продавцы и маркетологи, — считает Владимир Денисенко, который производит самый большой в России объем обуви из натуральных материалов. — Пока ничто не может заменить натуральную кожу по термозащите, влаго- и воздухообменным свойствам.

По словам закупщиков из Татарстана, жительницы этой республики отличаются миниатюрностью ноги, что сказывается на продажах школьной обуви для девочек — многие женщины находят себе подходящие образы в этой ассортиментной группе. В результате обуви для девочек в 1,5 раза здесь продается больше, чем взрослой.

Что касается будущих сезонов, то по словам байеров, покупатель ждет от производителей легкую, натуральную, качественную, удобную и вместе с тем модную обувь.