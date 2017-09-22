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500 крупнейших по выручке компаний России

Журнал РБК опубликовал очередной рейтинг 500 крупнейших российских компаний «РБК 500». Лидеры списка не изменились, однако рост выручки всех его участников замедлился в три раза.

Аналитики РБК отмечают, что в этом году список стал более закрытым и инертным: в нём почти в два раза меньше новых компаний, чем год назад, а передвижение существующих участников рейтинга по списку резко уменьшилось. По мнению экспертов, это отражает общую негибкость российской экономики и её стагнацию.

Суммарная выручка 500 крупнейших в России компаний в 2016 году выросла на 4,2%, до 66,3 трлн рублей, тогда как в 2015 году этот рост составлял 13,6%.

Топ-6 компаний рейтинга не меняется уже второй год: «Газпром» (выручка почти 6 трлн рублей), ЛУКОЙЛ (4,7 трлн рублей), «Роснефть» (4,1 трлн рублей), Сбербанк (3 трлн рублей), РЖД (2,1 трлн рублей) и ВТБ (1,3 трлн рублей). На седьмом месте оказался «Магнит» (1,07 трлн рублей), на восьмом — X5 Retail Group (1,03 трлн рублей).

На 37-м месте — «Открытие Холдинг» с выручкой в 308 млрд рублей, на 38-м — «Лента» с оборотом в 306 млрд рублей, на 46-м — Альфа-банк с выручкой в 275 млрд рублей.

«Почта России» заняла 68 место с выручкой 158 млрд рублей и отрицательной динамикой по прибыли — 38%

Компания «Яндекс» в рейтинге оказалась на 147-м месте (с показателями выручки в 76 млрд рублей, а чистой прибылью в 6,7 млрд рублей), Тинькофф-банк — на 182-м (58 млрд рублей и 11 млрд рублей), Mail.ru Group — на 251-м (40 млрд рублей и 12 млрд рублей).

Автор: Анна
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