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PwC: 58% российских топ-менеджеров ничего не знают о принципах устойчивого развития

Консалтинговая компания PwC опубликовала результаты опроса российских топ-менеджеров на предмет того, как они оценивают положение дел в экономике, её перспективы. В частности, у респондентов интересовались, знают ли они о конценпции устойчивого развития. Согласно данным, полностью имеют представление, что такое ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) только 6% опрошенных, 58% ничего не знают о принципах устойчивого развития, 34% — осведомлены о них поверхностно.

Преимущественно интерес к ESG проявляют руководители крупных компаний. Среди тех топ-менеджеров, кто осведомлён об этих принципах и стараются следовать им — 41%. В основном это руководители крупного бизнеса (51%), в среднем и малом бизнесе этот показатель чуть больше 30%.

Каждый третий из числа осведомлённых о принципах ESG в настоящее время их не соблюдает, но планирует это делать в будущем (30%), отмечается в исследовании. Каждый пятый не готов следовать этим принципам ни сейчас, ни в будущем (21%).

Фото: PwC

Стоит отметить, что интерес к принципам ESG проявляют преимущественно крупные компании, и представление об этих принципах чаще других имеют именно руководители крупного бизнеса (50 %). Среди руководителей среднего бизнеса с принципами ESG знакомы 39 % опрошенных, а в сегменте малого бизнеса осведомленных всего 30 %.

Большинство (78 %) из тех, кто имеют представление о принципах ESG, утверждают, что соблюдение этих принципов не является важным фактором сотрудничества в глазах партнеров, инвесторов и кредиторов их предприятий.

В свою очередь 14 % опрошенных из числа осведомленных отмечают, что учитывать лучшие практики в сферах экологии, социальной политики и управления важно для их деловых отношений.

Уровень внедрения принципов ESG в работу российских компаний

Среди тех руководителей компаний, кто осведомлен о принципах ESG, 41 % следуют им в той или иной мере. Так, 34 % внедрили в свою работу эти принципы частично (чаще это руководители крупного бизнеса — 51 %), еще 7 % следуют всем принципам. Только 31 % опрошенных представителей среднего бизнеса и 32 % респондентов из сегмента малого бизнеса частично внедрили принципы ESG в свой бизнес.

Почти каждый третий из числа осведомленных о принципах ESG в данный момент их не соблюдает, но планирует это делать в будущем (30 %). Каждый пятый не готов следовать этим принципам как в настоящее время, так и в будущем (21 %).

Наиболее актуальной практикой для большинства руководителей является менеджмент управленческих рисков. Такая практика существует в настоящий момент или ее внедрение планируется в будущем по словам 57 % опрошенных, заинтересованных в соблюдении принципов ESG. Менеджмент рисков социальной политики и менеджмент экологических рисков востребованы у 41 % и 37 % опрошенных, ориентированных на внедрение принципов ESG.

В исследовании приняли участие 1 тыс. руководителей российских компаний, представляющих крупный, средний и малый бизнес, аналогичное исследование проводилось в 2018 году. Опрос для исследования PwC проводило аналитическое агентство НАФИ.

Автор: Анна
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