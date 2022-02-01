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«585*ЗОЛОТОЙ» открыла первый гипермаркет в формате суперстора

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585 Золотой
585 Золотой
Ювелирные изделия

Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» представила первый гипермаркет в формате суперстора. На 1 100 кв. м. представлено более 60 000 изделий в разных ценовых сегментах — это в шесть раз больше ассортимента стандартного магазина и в 30 раз больше количества наименований на «островных» торговых точках. Он отвечает философии компании: ювелирные украшения доступны каждому.

Гипермаркет объединяет сразу 4 магазина ювелирной сети: флагманский «585*ЗОЛОТОЙ», премиальный «585*Diamonds», свадебный «Дворец колец» и дизайн-студию категории люкс «Feliksov Diamonds». Все форматы, кроме «585*ЗОЛОТОЙ», расположены в едином пространстве и отделены друг от друга только индивидуальными стилями оформления каждого торгового зала и цветовыми акцентами. Такое решение в дизайне помогает покупателям оценить весь ассортимент и сделать максимально выгодную и взвешенную покупку.

«Проектируя гипермаркет, мы ориентировались на опыт европейских и американских коллег. Получился уникальный для российского рынка мультибрендовый суперстор. Ни один другой ювелирный ритейлер страны сейчас или в ближайшем будущем не сможет повторить такой формат. Потому что ни одна другая сеть не имеет такой разветвленной линейки суббрендов, большого количества собственных торговых марок и самостоятельных торговых форматов, а также никто в таком объеме, как „585*ЗОЛОТОЙ“, не работает с направлением не ювелирного ассортимента», — рассказал Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Зонирование по товарным группам обеспечивает понятную и логичную навигацию внутри торгового зала. Здесь представлены секции MAN с мужским ассортиментом; СВАДЬБА — с обручальными кольцами, украшениями для невесты, подарками-комплиментами для гостей; TALANT — с продукцией ювелирного завода и самым широким ассортиментом тяжеловесных изделий, которые раньше можно заказать только по каталогу. Впервые в новом гипермаркете появилась выделенная зона HOME — столовое серебро, фарфор, посуда и другие товары и аксессуары для дома. Важный сегмент не ювелирной продукции — часы и солнцезащитные очки.

«Ожидается, что такой подход к зонированию привлечет внимание молодой аудитории, зумеров. Стиль шопинга молодежи можно охарактеризовать как „все и сразу“. При этом в торговом зале нет ощущения смешения товаров, хотя представлен весь огромный ассортимент сети — на любой вкус, предпочтения и бюджет», — добавил Алексей Феликсов.

Для гипермаркета такого масштаба разработаны системы smart-логистики и smart-хранения. Они позволяют перемещать товар и обслуживать клиентов с максимальной скоростью. Любую продукцию можно забрать уже через 10 минут после заказа в мобильном приложении. Для хранения товарных запасов суперстора было разработано улучшенное, более вместительное оборудование.

На платформе гипермаркета ювелирная сеть внедрила дополнительные услуги и b2b-сервисы для партнеров. Предусмотрена возможность проводить презентации для клиентов прямо на территории магазина, на месте обучать торговый персонал по продукции.

В торговом зале построен оборудованный павильон для стриминговых продаж. Огромный ассортимент и техническая оснащенность нового пространства позволяют проводить многотысячные стримы как на российскую, так и на зарубежную аудиторию.

Гипермаркет «585*ЗОЛОТОЙ» спроектирован также и как площадка для работы блогеров. Здесь соблюдены требования к дополнительному освещению, необходимому для онлайн-эфиров. Для блогеров действует реферальная программа — система заработка, основанная на рекомендации товаров через персональные промокоды.

Гипермаркет расположен в ТРЦ «Columbus», Кировоградская ул., 13А, Москва.

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Компании и сервисы: 585 Золотой
Автор: Анна
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