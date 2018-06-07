60% интернет-пользователей в малых городах РФ никогда не покупали онлайн

Интернет-пользователи, живущие в малых городах России, отдают предпочтение походам в магазин, а не онлайн-шопингу. Об этом говорится в исследовании Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и «Яндекс.Такси», результаты которого были представлены на конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2018» в Иннополисе, пишет «Интерфакс».

Большинство (60%) интернет-пользователей пользователей, живущих в малых городах, никогда не покупали товары и услуги онлайн. В миллионниках таких покупок никогда не совершали 40% пользователей.

«Наиболее вероятной причиной оказывается отсутствие у жителей малых и средних городов привычки к подобного рода действиям — самым частым объяснением нежелания делать покупки через интернет оказалось „предпочтение личных покупок“ (28% респондентов в малых городах ответили именно так)».

Лишь треть (31%) жителей малых городов ищет товары и услуги в интернете. В городах-миллионниках эта опция популярнее: так делают 52% жителей. В исследовании сказано, что в малых городах зафиксировано низкое проникновение цифровых сервисов, привязанных к территории: сервисов для заказа и доставки еды, онлайн-покупок в местных магазинах, покупки билетов на локальные мероприятия, онлайн-заказа такси и других.

21% городского населения России практически или полностью не обеспечены такими сервисами. 60% городских жителей обеспечены ими хорошо.

Больше всего в российских городах онлайн-агрегаторов такси и информационные сервисов, таких как местные онлайн-афиши. Авторы исследования отмечают, что их появление помогает создать базовую цифровую инфраструктуру и помогает прижиться другим цифровым сервисам.