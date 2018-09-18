64% товаров повседневного спроса продаётся по промоакциям

Nielsen провела исследование Nielsen Promo Pressure и выяснила, что доля продаж по промоакциям топ-20 категорий FMCG в первом полугодии 2018 г. увеличилась до 64%; в предыдущем году в магазинах современного формата по промоакциям покупалось 59%.

По данным Nielsen, наиболее промотируемыми категориями остаются стиральные порошки и кондиционеры для белья, доля продаж которых по акциям достигает 83% и 82% соответственно. Доля шоколадных плиток составляет 79%, ром и гели для душа занимают 69%.

При этом наиболее активно из всех категорий увеличиваются продажи детского питания по скидке, доля которого по промоакциям достигает 44% в натуральном выражении, кофе — 67%. Доля ликеров, энергетических напитков и джина выросла на 46%, 56% и 38% соответственно. Помимо этого, до 47% выросла доля злаковых завтраков, холодного чая — до 49%, а молочных продуктов — до 37%.

В компании отмечают, что количество продающихся по скидке товарных позиций (SKU) увеличивается уже третий год подряд — в 2016 г. в среднем акционных SKU было 10, в 2017 г. их количество выросло до 12, а в 2018 г. достигло 14 в среднем на один магазин современной торговли.

«Основными драйверами роста запромотированности рынка FMCG являются в равной степени появление большего количества акционных товаров на полке и растущая глубина скидки. Промо является одним из самых действенных маркетинговых инструментов, но на рынке складывается ситуация, когда это уже скорее формирует зависимость у потребителей. Сейчас большинство производителей находится в весьма сложной реальности рынка, где скидки —базовый аспект ценовой политики», — говорит Константин Локтев, директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия.

Средняя глубина скидки также растет с −20% в 2016 г. до −23% в 2018 г., при этом среднее количество SKU по промо выросло с 13 в 2017 г. до 17 в 2018 г. В продовольственных категориях средняя величина скидки осталась стабильной по сравнению с предыдущим годом и составила 23%. В непродовольственных категориях количество акционных единиц осталось на уровне 11%, однако средняя скидка увеличилась с 27% до 30%.