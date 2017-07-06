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66% покупателей доверили доставку Почте России

В первом квартале 2017 года по данным аналитического исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 66% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России. Это на 4 процентных пункта выше, чем в целом за 2016 год, когда аналогичный показатель составлял 62%.

В исследовании АКИТ отмечается, что объем рынка интернет-торговли в России в первом квартале вырос на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 240 млрд рублей, а рынок трансграничной торговли увеличился на 26% — до 89 млрд рублей. По итогам 1 квартала 2017 года Почта России обработала 70,9 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что более чем на 50% превышает показатель 1 квартала 2016 года (46,6 млн шт.).

«Почта России уверенно наращивает свою долю на рынке доставки отправлений с товарным вложением как внутри России, так и из-за рубежа, — отмечает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. — Мы не только продолжаем сокращать сроки доставки при росте объемов отправлений, но и создаем удобные сервисы для клиентов на „последней миле“, чтобы отправка и получение посылок занимало для них минимальное время».

Одним из таких нововведений являются центры выдачи и приема посылок, специализирующиеся исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Сейчас количество центров выдачи и приема посылок (ЦВПП), открытых в отделениях Почты России, достигло 534 в 211 городах страны, в том числе 100 ЦВПП в г. Москве.

Для тех, кто выбирает доставку до дома или офис, в Почте России функционирует единая Курьерская Служба, которая сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей. Всего в настоящее время Курьерская Служба Почты России представлена 167 подразделениями в 160 городах страны.

Автор: Анна
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