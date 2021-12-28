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68% пользователей рунета потратят более 3 тыс рублей на новогодний стол

Одноклассники представили завершающий раздел «Подготовка к празднику» на сайте с итогами года: совместно с исследовательским центром ResearchMe узнали, какой бюджет планируют потратить пользователи рунета в новогоднюю ночь, где ищут рецепты и как подбирают блюда для новогоднего стола. Также ОК представили специальный чат-бот, который поможет приготовить фирменные блюда из культовых советских и российских фильмов.

По данным опроса, 95% участников опроса собираются встретить 2022 год с хлебом-солью, лишь 5% заявили, что не накрывают новогодний стол. Причем 84% из них предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% хотят сделать легкий фуршет. Интересно, что второй вариант наиболее часто предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет — почти четверть (24%) из них отметили, что не любят тратить время на готовку различных блюд. Респонденты старше 35 лет в абсолютном большинстве (84-90%) выбирают традиционные застолья.

Блюда для новогоднего стола пользователи подбирают самыми разными методами: используют семейные рецепты (63%), находят интересные варианты в соцсетях (27%), изучают сайты с рецептами (21%) и кулинарные книги (15%). Также 5% респондентов заказывают услуги сервисов готового подбора рецептов и доставки, а 10% людей вовсе не пользуются рецептами. При этом 73% респондентов признались, что следят за кулинарными блогами и пабликами в социальных сетях, и примерно половина (48%) опрошенных делятся с друзьями интересными кулинарными находками в ленте новостей.

Выяснилось, что более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68% респондентов: треть пользователей рунета (33%) уже выделили бюджет в 3-5 тыс рублей, 22% — менее 3 тыс рублей, 20% — от 5 до 7 тыс рублей, 12% — от 7 тыс до 10 тыс рублей, 3% — более 10 тыс рублей. 10% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Интересно, что отношение жителей России к бюджету на новогодние подарки отличается от бюджета на Новогодний стол — более трех тысяч рублей на подарки готовы потратить 46% респондентов.

Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16% собираются провести 31 декабря без «горячительных напитков». Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77% поставят на стол игристые вина и шампанское, 41% — крепкий алкоголь, 35% — вина, 8% — ликеры и 6% — глинтвейн.

ОК также выяснили, какое блюдо самое популярное для новогоднего стола 2022. В классический ТОП-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. За оливье проголосовали 67% пользователей рунета, за мандарины — 65%, за «Шубу» — 55%. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40%) или рыбой (27%), холодца (39%), крабового салата (34%), запеченой утки или курицы (33%), солений (29%), мяса по-французски (21%), салата «Мимоза» (18%) и заливного из рыбы (5%).

Ранее ОК провели исследование и выяснили, как изменилось отношение жителей России к бюджету на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом, а также как респонденты приобретают новогодние презенты для близких и друзей.

*В исследовании приняли участие 1068 человек из разных городов России

Автор: Elvira
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