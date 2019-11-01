+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

69% покупателей готовы отказаться от бренда из-за агрессивного сбора данных

Компания Accenture опросила 8 тыс. человек в Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Великобритании и США, чтобы выяснить, каков их опыт взаимодействия с цифровой рекламой и что определяет предпочтения пользователей, когда дело доходит до взаимодействия с брендами, розничными продавцами и провайдерами сервисов.

Почти 69% потребителей признались, что перестанут взаимодействовать с брендом, если сбор компаниями их персональных данных станет слишком агрессивным.

71% участвовавших в опросе ответили, что испытывают дискомфорт в случае, когда бренды располагают той информацией о них и их семьях, которую пользователи не предоставляли сознательно.

Более 75% участвовавших в опросе ответили, что чувствуют себя некомфортно при сборе данных с помощью микрофона или голосового ассистента, а 51% отметили, что количество инвазивной рекламы растет.

В то же время 73% респондентов готовы делиться большим количеством информации о себе в случае, если бренды прозрачно расскажут о ее дальнейшем использовании. Отмечается также, что лояльность в этом случае выросла — в 2018 году аналогичный показатель составлял 66%.

По мнению авторов исследования, одна из задач брендов сегодня — показать потребителям ценность их персональной информации, убедить, что бренд не злоупотребляет ею и выбирает наиболее комфортный и эргономичный способ сбора данных.

В то же время 87% потребителей сказали, что для них важно совершать покупки у бренда или розничного продавца, который «понимает меня». Чтобы достичь этого, авторы исследования советуют брендам сосредоточиться на каждом взаимодействии с клиентом на его пути: от веб-сайтов и мобильных приложений до физических магазинов. Accenture призывает маркетологов ставить интересы людей на первое место. «Перспективные бренды находят способы приблизиться к поведению людей гуманным и этическим образом», — отмечается в опросе.

Авторы исследования уверяют: именно то, как бренды распоряжаются собранными персональными данными о клиентах, является ключом к формированию впечатления потребителей товаров и услуг. В качестве инструментов, позволяющих создать плавный и незаметный опыт общения с пользователем, называется поощрение к аутентификации на веб-сайтах и в мобильных приложениях.

«Хорошая новость заключается в том, что у брендов есть широкие возможности для вдумчивого подхода к данным и создания впечатляющего потребительского опыта, и при этом — укреплении доверия и эмоциональной связи, которую жаждут клиенты», — говорит Глен Хартман, глава Accenture Interactive в Северной Америке, один из мировых экспертов в области цифрового маркетинга.

По словам руководителя направления Interactive Accenture в России Павла Родыгина, в РФ проблема сбора данных пока не стоит так остро, как на Западе.

«Дело не только в том, что наши бренды не так активны в сборе информации о клиентах. Скорее, потребители не до конца осознают, где и как они оставляют свои данные, и с какими рисками это может быть связано», — заявил он.

По мнению Павла Родыгина, больше всего тренд, связанный с недовольством пользователей, заметен в России в финансовой сфере, а также при покупке жилья и автомобилей.

«Начинает вызывать отторжение необходимость предоставление персональных или контактных данных, чтобы получить лояльные ценовые условия. Из-за этого все большее число клиентов не против уйти к конкурентам, которые готовы в открытую показывать цену и просят персональные данные только, если предложение или цена вас действительно заинтересовали», — отмечает он.

Павел Родыгин советует российским брендам быть прозрачными: люди охотнее делятся данными, когда понимают, как они будут использованы. А также не быть навязчивыми — не нужно постоянно «бомбардировать» клиента своими предложениями, необходимо создать условия, чтобы клиенту проще было самому найти товары и услуги, например, использовать персонализированные рекомендации. Кроме того, компаниям необходимо быть осторожными — предотвращать утечку данных клиентов, которая часто происходит не из-за технических сбоев или внешних атак, а из-за действий их сотрудников.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

1 ноября / Комментарии
Кофейня «Правда Кофе» тестирует систему распознавания лиц Ivideon Faces

Кофейня «Правда Кофе» тестирует систему распознавания лиц Ivideon Faces

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Оно ориентировано на ритейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства.

далее →

1 ноября / Комментарии
Рейтинг самых популярных модных брендов

Рейтинг самых популярных модных брендов

Платформа Lyst, специализирующаяся на онлайн-поиске модных товаров, представила рейтинг самых популярных в интернете брендов в третьем квартале 2019 года. Первое место в нем занял Off-White, возглавляемый Вирджилом Абло. На втором месте оказалась Balenciaga, а на третью строчку опустился Gucci — лидер прошлого квартала.

далее →

1 ноября / Комментарии
ИКЕА начнет принимать мебель на переработку и благотворительность

ИКЕА начнет принимать мебель на переработку и благотворительность

Компания ИКЕА запускает пилотный проект по приему бывшей в употреблении деревянной мебели для повторного использования и переработки. Россия станет первой страной в мире, где ИКЕА реализует подобную инициативу.

далее →

31 октября / Комментарии
X5 Retail Group запустила аналитический сервис для поставщиков

X5 Retail Group запустила аналитический сервис для поставщиков

X5 Retail Group запустила программный продукт для своих поставщиков. Новое решение для категорийной и потребительской аналитики полностью разработано в дирекции больших данных X5 Retail Group.

далее →

31 октября / Комментарии
Розничные сети переделывают магазины в гастромаркеты

Розничные сети переделывают магазины в гастромаркеты

Российский ритейл переосмысляет свою работу в формате гипермаркетов и ориентируется на западные тренды. В надежде сохранить падающий трафик и сократить издержки на аренду продуктовые сети решили обновить свои магазины по принципу гастромаркетов, ставших популярными в последнее время среди москвичей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!