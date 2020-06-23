+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

7,3 млрд рублей потратили россияне на летней распродаже «618» от AliExpress

«618» — одна из двух самых популярных распродаж в Китае, каждый год в России ее устраивает AliExpress. В этом году она привлекла 3 миллиона человек, показав рост общего оборота на 60% и локальных продаж в 3 раза к аналогичной распродаже прошлого года. Готовность россиян к шоппингу показывает не только позитивную динамику продаж на самом AliExpress, но постепенный рост покупательской способности после периода изоляции. А треть проданных товаров непосредственно российских производителей в первый день продаж — готовность пользователей выбирать российские товары.

3 миллиона человек совершили покупки на летней распродаже «618» AliExpress Россия. Рост общего оборота на площадке к аналогичной распродаже прошлого года составил 60%. Рост локальных продаж (товаров из России) больше аналогичного периода в 3 раза. Всего за 7 дней «618» продажи составили 7,3 млрд рублей.

Оборот локальных продавцов AliExpress Россия превысил показатели всех прошлых распродаж и уже в первый день распродажи «618» составил 1/3 продаж всей площадки, а по итогам показал рост в 3 раза год к году. Оборот продаж всех производителей (и локальных, и зарубежных) вырос на 60% за год. Количество локальных товаров, купленных за период распродажи, выросло в 3 раза. Средний чек на покупателя вырос на 15% год к году.

«618» — крупнейшая летняя распродажа, которую традиционно в России устраивает AliExpress. Она известна как главный летний фестиваль шопинга в Китае, крупнейшая распродажа в году после 11.11. Ежегодно фестиваль начинается в даты, близкие к 18 июня. Традиционно в Китае в распродаже участвует большинство площадок: Taobao, Tmall, JD, Pinduoduo и другие. В эти дни скидки достигают 70-80%.

В этом году в летнюю распродажу оборот Alibaba в Китае составил 98,52 млрд доллара по всем платформам.

«Мы видим рост потребительского спроса после пика самоизоляции: заказы в июне значительно опережают прошлые месяцы. С момента начала эпидемии коронавируса в Китае и до конца апреля мы наблюдали некоторое снижение спроса в трансграничном сегменте, однако с мая в этом сегменте потребительский спрос на нашей площадке показал значительный рост и продолжает демонстрировать уверенную динамику. При этом российские продавцы вызывают интерес покупателей увеличивающимся ассортиментом и быстрой доставкой. Весной темпы выхода российских продавцов на маркетплейсе опережали все предыдущие периоды. Например, ассортимент товаров категории fashion от российских продавцов увеличился за это время в 1,5 раза», — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Рост количества локальных производителей AliExpress Россия с марта 2020 года составил более 40%. Самый большой рост ассортимента российских продавцов показывает категория fashion: обувь (+80%), мужская одежда (+70%), часы (+70%), нижнее белье (+60%), ассортимент женской одежды и сумок увеличился на 30%.

С начала года на площадке появилось более 12 млн новых пользовательских аккаунтов. В целом с момента основания AliExpress жители России и СНГ зарегистрировали более 130 млн аккаунтов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 июня / Комментарии
Сервис «Яндекс.Радар» прекратит публикацию рейтингов сайтов

Сервис «Яндекс.Радар» прекратит публикацию рейтингов сайтов

Сервис «Яндекс.Радар» с июля перестанет публиковать рейтинги самых популярных сайтов, а аудиторные данные будут показываться только для сайтов экосистемы «Яндекса».

далее →

22 июня / Комментарии
Яндекс.Маркет: анализ спроса на климатическую технику

Яндекс.Маркет: анализ спроса на климатическую технику

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на климатическую технику и узнали, как изменения погоды влияли на покупательские предпочтения россиян. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 мая по 17 июня 2020 года.

далее →

19 июня / Комментарии
Аналитика спроса на товары для активного и дачного отдыха

Аналитика спроса на товары для активного и дачного отдыха

В июне 2020 года в России существенно вырос спрос на товары для активного и дачного отдыха по сравнению с июнем прошлого года, обнаружил аналитический центр Авито. Россияне в отсутствии возможности провести отпуск за границей планируют ходить в походы, выбираться на рыбалку и организуют «курорты» на даче.

далее →

18 июня / Комментарии
AliExpress Россия: покупатели смартфонов перешли в онлайн

AliExpress Россия: покупатели смартфонов перешли в онлайн

Аналитики AliExpress Россия отметили рост продаж в категории телеком, в которую входят смартфоны и аксессуары: в мае прирост составил 107% год к году. Рост среднего чека за аналогичный период составил 20%. И, несмотря на открытие традиционной розницы с июня, динамика продаж на площадке не изменилась.

далее →

18 июня / Комментарии
Яндекс.Маркет: исследование спроса на летний транспорт

Яндекс.Маркет: исследование спроса на летний транспорт

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на летний транспорт и узнали, на чём катаются россияне. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 14 июня 2020 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!