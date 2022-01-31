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7 основных трендов на рынке розницы в России в 2022 году

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Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
Финансовые организации

«Райффайзенбанк» сделал прогноз по основным трендам в розничном секторе в России на 2022 год. Эксперты подразделения IB Strategic Advisory Team ожидают дальнейшей консолидации торговых сетей за счет сделок слияния и поглощения из-за ужесточения конкуренции, снижения возможностей для органического открытия магазинов и ухудшения доступа к международным рынкам капитала.

«В 2022 году процесс укрупнения бизнеса в розничном секторе продолжится за счет сделок слияния и поглощения. Основными трендами отрасли также станут трансформация локальных брендов в федеральные, открытие крупными сетями магазинов низкой ценовой категории и развитие e-commerce», — говорится в исследовании банка.

Интерес к покупке ритейлеров могут проявить инвесторы из Азии, их интерес пока осторожен на фоне снижения активности европейских инвесторов.

Основные тренды на рынке розницы в России в 2022 году:

  • покупка крупными компаниями небольших сетей и отдельных магазинов;
  • федерализация брендов;
  • процесс укрупнения поставщиков;
  • увеличения числа жестких дискаунтеров;
  • желание покупателей экономить и снижение уровня кредитования;
  • развитие собственных торговых марок;
  • дефицит персонала.

Руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов «Райффайзенбанка» Дмитрий Средин, считает, что стоит ожидать замедления роста розничных продаж в реальном выражении до 2% по сравнению с ростом на 7% в 2021 году за счет снижения поддержки потребления за счет кредитов.

«Омниканальность, то есть бесшовная интеграция онлайн- и офлайн-операций, становится основной бизнес-моделью на рынке услуг. Рост всех форматов электронной коммерции может достигнуть 30-40%», — также полагает эксперт.

Компании и сервисы: Райффайзен Банк
Автор: Анна
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