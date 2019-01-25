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70% продаж MacBook в России пришлось на оффлайн

Официальный премиум-реселлер техники Apple — Cstore (Apple Premium Reseller) — проанализировал продажи Apple MacBook на российском рынке в 2018 году. Подавляющее количество продаж — 70% — пришлось на розничные сети, 30% — на онлайн-каналы.

Самой популярной моделью среди всех проданных MacBook в России стал MacBook Air 13″ 128GB — 29% от общих штучных продаж. На втором месте по популярности в 2018 году MacBook Pro 13″ 128GB c долей в 13%, на третьем — MacBook Pro 13″ 256GB — 7%. При этом наибольшее количество продаж пришлось на ценовой сегмент от 100 000 — 34% от всех продаж в 2018 году, 30% заняли продажи MacBook в сегменте от 50 000 до 70 000 рублей, еще 29% пришлось на сегмент от 70 000 до 100 000, а 7% — на сегмент до 50 000 рублей.

«Причина такой популярности ноутбуков от Apple в российских розничных магазинах обусловлена тем, что именно в точках продаж клиент может получить полную экспертизу по этому тенологичному продукту. Мы видим, что сейчас MacBook всё чаще выбирают творческие люди (дизайнеры, блогеры, производители контента), а также бизнессмены и студенты, которым необходима высокая скорость работы ноутбука, форм-фактор, а также технологические возможности», — подчеркивает руководитель Cstore (Apple Premium Reseller) Дмитрий Лазаренко.

При этом покупателям удобнее совершить покупку MacBook в оффлайне, проконсультировавших с опытными продавцами техники Apple, которые помогут выбрать необходимый размер, настроят ПО и расскажут про функционал ноутбуков.

Популярность MacBook в России подстёгивают и выгодные предложения и сервисы российских ритейлеров. В магазинах Сstore (Apple Premium Reseller), например, действует программа MultiTrade-in, которая позволяет приобрести новый MacBook всего за 1 рубль. Клиенты могут принести на обмен неограниченное количество смартфонов/планшетов — от 2-х и выше (как одного бренда, так и разных), и приобрести взамен любой MacBook, а также iPhone, iPad, iMac или Apple Watch. Скидка на новое устройство по программе MultiTrade-in может доходить до 100%.

Кроме того, ритейлеры часто предоставляют клиентам возможность приобрести MacBook в рассрочку/кредит или по выгодной цене. Например, в Сstore (Apple Premium Reseller) ноутбуки от Apple можно купить в рассрочку на срок от 10 до 36 месяцев, а специально ко Дню студента в этом году премиум-реселлер Сstore предлагает для своих покупателей скидку 5% на MacBook, а также iPad.

Всего по итогам 2018 года в России было продано 150 000 MacBook на сумму более 14 млрд рублей. Продажи MacBook по итогам 2018 года в денежном выражении показали рост в 46%, в штучном — на 47%.

Автор: Анна
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