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71% пользователей соцсетей покупали товары у друзей

Сервис «Объявления» ВКонтакте провел опрос и выяснил, как респонденты относятся к купле-продаже товаров у друзей и готовы ли они делать скидки «по дружбе».

Больше половины (71%) опрошенных имели опыт покупки товаров у друзей, показало совместное исследование «Объявлений» ВКонтакте и ResearchMe. Каждый пятый (18%) пользователь узнавал о том, что его друг что-то продает через объявление в социальной сети.

85% респондентов больше доверяют объявлениям, которые выставляют в социальных сетях их друзья, чем объявлениям от незнакомцев. С друзьями проще договориться о сделке (36%), они не будут завышать цену (30%) и с ними легче торговаться (18%) — такие преимущества покупок товаров у друзей выделяют опрошенные. Интересно, что возможность торга с друзьями важна больше для мужчин, чем для женщин (23% и 14% соответственно).

Большинство пользователей (74%) готовы сделать скидку другу при продаже товаров или услуг, но в большинстве речь идет о не более чем 10% от стоимости.

Более 80% респондентов уверены, что рекомендации и репосты друзей помогают быстрее продать товар в социальных сетях. Около трети респондентов делятся в социальных сетях своим объявлением с друзьями, еще 22% — с другими знакомыми или коллегами. Каждый пятый добавляет объявление о продаже себе на стену, чтобы быстрее продать товар.

Согласно опросу, в топ категорий товаров, которые опрошенные точно купили бы у своих друзей, вошли товары для дома и дачи, товары для хобби и развлечений, животные, а также компьютерная техника и телефоны. Меньше всего респонденты настроены покупать у друзей одежду и обувь, а также товары из раздела «красота и здоровье».

Исследование проведено методом онлайн-опроса среди более 1500 пользователей рунета старше 18 лет, которые когда-либо совершали сделки купли-продажи с друзьями.

Автор: Анна
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