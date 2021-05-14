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75% россиян поддерживают введение маркировки товаров

Более 75% опрошенных россиян считает, что введение маркировки позволит решить проблему подделки товаров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки, и маркетинговым агентством «Русопрос».

«Согласно исследованию агентства, 75,8% россиян считают проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота актуальными и требующей решения со стороны государства. При этом более 75% опрошенных также уверена, что проблему поможет решить маркировка товаров», — говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ЦРПТ.

Как отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, в пятерку товаров, в подлинности которых чаще всего возникали сомнения, вошли алкоголь, парфюмерия, обувь, одежда и табак.

«В тройку товаров, которые необходимо маркировать в первую очередь, с точки зрения опрошенных, вошли лекарства (71,2%), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%), при этом 11,2% опрошенных респондентов считают „Честный знак“ наиболее удачным приложением для проверки товаров и получения информации о товарах», — цитирует пресс-служба Юсупова.

Согласно исследованию, мужчины в большей степени не доверяют подлинности алкоголя, обуви, одежды, табака, электроники, продуктов, воды и напитков, шин и автозапчастей, стройматериалов и инструментов, бытовой техники, спорттоваров. В свою очередь, у женщин четко выделяется только одна категория товаров, в подлинности которых они сомневались чаще, чем мужчины, — парфюмерия. Лично проверяли подлинность товаров 33,1% опрошенных, причем среди мужчин доля тех, кто делал это, значительно выше, чем среди женщин.

Исследование проводилось в конце марта 2021 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 610 респондентов в возрасте от 25 до 65 лет, совершающих покупки не реже раза в месяц и проживающих в крупнейших городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург), а также в ряде других регионов России.

Автор: Анна
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