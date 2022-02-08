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870 российских поставщиков стали новыми партнерами «Магнита» в 2021 году

Компания увеличила число отечественных поставщиков в сети на 19% по сравнению с 2020 годом, общее число партнеров составило почти 5 500, а доля российской продукции в ассортименте магазинов достигла 94%.

Значительный вклад в прирост продаж обеспечили средние и мелкие локальные производители в таких категориях как рыбная, мясная, молочная продукция, кулинария, сыры, напитки и другие. Общий товарооборот с отечественными поставщиками в 2021 году вырос на 16%. «Магнит» постоянно расширяет географию продаж российских производителей: порядка 250 партнеров ритейлера в 2021 году начали реализовывать свои товары за пределами родного региона и смогли значительно увеличить собственные продажи.

Небольшие локальные производители составляют заметную часть пула поставщиков «Магнита». В основном это хозяйства, самостоятельно производящие фермерскую продукцию (овощи, фрукты, молочные продукты, мясную гастрономию и другие). На конец 2021 года таких партнеров насчитывалось около 2 500.

Для увеличения присутствия отечественных поставщиков на полках в компании действует комплекс целевых проектов. С отечественными агрохозяйствами «Магнит» заключает прямые долгосрочные контракты на поставки фруктов и овощей. В рамках таких договоров в 2021 году в сеть было поставлено 305 тысяч т продукции, а число заключенных агроконтрактов выросло на 35%.

Для развития отношений с небольшими фермерскими хозяйствами в прошлом году «Магнит» стал использовать упрощенную форму договора, снизил требования в части уровня исполнения обязательств по контракту и установил более короткие сроки оплаты поставок товара, чем у крупных партнеров. На сегодняшний день заключено 40 таких договоров с фермерами из Московского региона, Краснодарского и Ставропольского края и других. Компания вдвое увеличила число открытых в магазинах «Магнит» «Фермерских лавок» — небольших выделенных отделов с местной продукцией в торговом зале и за его пределами, преимущественно в точках у дома. Их насчитывается около 300 в разных регионах страны.

Розничная сеть также развивает «Фермерские дворики» внутри торговых залов больших 2 форматов магазинов и с начала прошлого года увеличила их число вдвое — до 185. Также компания выделяет локальные товары на полках специальными стопперами. Вместе с Россельхозбанком в 2021 году стартовал проект по продвижению фермерской продукции в магазинах «Магнит». Сегодня любой производитель может направить коммерческое предложение по поставке товаров в сеть через платформу банка, которое напрямую попадает в отдел закупок компании. Розничная сеть продолжает сотрудничество с Корпорацией МСП, в рамках которого прошлом году в Уфе в магазине «Магнит» открылся первый в стране «Фермерский островок», пилотный проект планируется организовать и в других торговых точках компании.

«Локальные поставщики — наше ключевое преимущество, потому что именно их товары во многом формируют лояльность покупателей к сети. Мы строим долгосрочные и взаимовыгодные отношения с производителями, ежегодно „открывая полки“ для сотен новых партнеров и расширяя локальный ассортимент, проводим совместное бизнес-планирование и анализ рынка для того, чтобы наше сотрудничество было максимально эффективным, а потребители в любом регионе приобретали любимую ими качественную местную продукцию».

Ян Дюннинг, президент, генеральный директор розничной сети "Магнит.

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Автор: Elvira
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