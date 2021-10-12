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95% продавцов на Ozon собираются участвовать в ноябрьских распродажах

Ozon спросил продавцов маркетплейса о планах на большие распродажи — 11.11 и Черную пятницу. Если в 2020 году в ноябрьских акциях участвовали только 21% опрошенных предпринимателей, то в этом году планируют уже 95%.

Самой популярной категорией для акций у продавцов Ozon стала одежда, ее хочет продавать со скидками 20% респондентов. На втором месте — товары для дома и сада (15%), товары для красоты (15%) и игрушки (11%).

При этом каждый пятый продавец будет выводить на маркетплейс новый ассортимент специально под распродажи, а 10% предпринимателей планируют распродать остатки, которые залежались на складах.

Большинство продавцов рассчитывают во время акций увеличить продажи (84% опрошенных), воспользоваться отложенным эффектом и нарастить продажи после акций (67%), а также расширить базу лояльных покупателей (48%).

Главной сложностью при подготовке к распродажам продавцы считают планирование экономики (как заработать, а не потерять на больших скидках). Чтобы помочь предпринимателям с этой задачей, Ozon разработал Калькулятор высокого сезона, который поможет рассчитать, как будет меняться выручка при честной скидке и росте продаж. Также среди барьеров продавцы называют низкий спрос на некоторые категории (например, «летние» товары в ноябре), недостаток запасов и повышение закупочных цен у производителей и поставщиков.

Чтобы определиться с глубиной скидок и ассортиментом, 47% опрошенных продавцов планируют воспользоваться собственной аналитикой продаж. 36% планируют выставить скидки интуитивно. Пользоваться аналитикой в личном кабинете Ozon будут 36% респондентов.

В опросе участвовала репрезентативная выборка из почти 1 000 продавцов маркетплейса Ozon.

Автор: Анна
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