«Абрау-Дюрсо» планирует выход на на косметический рынок

Российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» может начать производить косметику из виноградных косточек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Группа приобрела долю в краснодарском бренде «Косметех», выпускающем парфюмерию и косметику.

Сейчас «Абрау-Дюрсо» принадлежит 51% в «Косметех», еще 49% закреплены за гендиректором новороссийского «Кубаньбытхима» Русланом Романцевым.

Попытки разнообразить линейку своей продукции бренд начал еще весной. Тогда компания заявила, что начнет выпускать растительное масло из виноградных косточек. Выход на косметический рынок по примеру Caudalie позволит «Абрау-Дюрсо» максимизировать использование виноградников, хоть и потребует в начале значительных затрат, отмечают источники «Ъ».

В то же время эксперты отмечают, что сейчас благоприятное время для запуска косметического бизнеса. Спрос на уходовые средства снова растет после обвала в период пандемии. По оценке NielsenIQ, оборот косметики для лица вырос на 4,1%, а средств по уходу за телом — на 2,8%.