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Абсолют Банк открыл группе компаний «Обувь России» кредитную линию на 1 млрд рублей

Абсолют Банк и группа компаний «Обувь России» подписали кредитное соглашение, в рамках которого Банк открыл Группе кредитную линию в объеме 1 млрд рублей на срок до октября 2022 года. Привлеченные денежные средства пойдут на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности компании.

«Мы сотрудничаем с Абсолют Банком уже пять лет и ценим партнерские отношения, которые у нас сложились за эти годы. — комментирует директор ГК „Обувь России“ Антон Титов. — В том числе и благодаря поддержке Банка мы добились существенных результатов в развитии бизнеса: значительно нарастили розничную сеть, которая сейчас насчитывает более 860 магазинов в более 330 городах; модернизировали фабрику, внедрили передовые технологии и запустили в производство новые виды высокотехнологичной продукции».

«Развитие и укрепление эффективного сотрудничества с предприятиями-лидерами в своих областях — принцип работы Абсолют Банка в корпоративном бизнесе, — комментирует Евгений Шеин, руководитель Абсолют Банка в Новосибирске. — Мы видим, как ГК „Обувь России“ из года в год динамично наращивает торговую сеть, инвестирует средства в IT-решения, создает новые рабочие места и участвует в улучшении экономического климата в регионах присутствия. Безусловно, как банк-партнер мы готовы предоставлять таким клиентам, как ГК „Обувь России“, современные финансовые инструменты для эффективного решения текущих и перспективных стратегических задач на выгодных условиях».

«Обувь России» динамично развивается в рамках ранее анонсированной инвестиционной программы: в первом полугодии 2019 года Группа открыла 110 магазинов и вышла в 92 новых города; выручка компании увеличилась на 19,3% до 5,36 млрд рублей. Группа демонстрирует рост и по другим направлениям бизнеса: онлайн-продажи «Обуви России» за первые шесть месяцев увеличились на 23%; сопоставимая выручка от деятельности по выдаче денежных займов — на 27%. В планах на этот год дальше развивать розничную сеть, IT-инфраструктуру, сервисы для покупателей и внедрять новые технологии в производство. Всего компания планирует в этом году запустить 150 новых торговых точек.

Автор: Анна
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