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ACCORD POST запустил сервис Web-2-Print для отправки для отправки бумажных писем через интернет

ACCORD POST запустил онлайн-сервис Web-2-Print для оптимизации процесса отправки бумажных писем почтой.

На данный момент почтовые рассылки являются частью бизнес-процессов ритейлера, они ежемесячно тратят значительный ресурс компании. Ежедневно требуется регулярная закупка бумаги, содержание в рабочем состоянии и заправка принтера, покупка конвертов и почтовых марок, заполнение адресных полей на конверте и непосредственно поход в почтовое отделение ответственного сотрудника. Сервис Web-2-Print предназначен для оптимизации рутинных процессов, требуется только загрузить в личном кабинете файл письма (в формате DOC, PDF, RTF), базу рассылки и утвердить макет.

Далее письмо печатается на производстве сервиса Web-2-Print в цветном формате, на оборотной стороне листа наносится адресная информация, происходит упаковка в конверт, наносится знак почтовой оплаты (марка либо франкировальный оттиск). После этого письмо передается в почтовое отделение. Рассчитать стоимость отправки, пополнить счет, выгрузить закрывающие документы, а также посмотреть всю историю рассылок можно в личном кабинете сервиса.

Одним из ключевых преимуществ нового сервиса стала возможность пакетной рассылки до 1000 писем в одной заявке, при чем это может быть, как одинаковое письмо для 1000 адресов, так и разная информация для каждого адреса.

В первом случае функционал актуален для распространения рекламных и информационных материалов по базе клиентов. А во втором случае удобно отправлять большой объем коммерческих предложений, счетов-договоров, уведомлений и других персонализированных сообщений.

Автор: Анна
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