Acer открыла официальный интернет-магазин в России

Acer объявила об открытии своего официального онлайн-магазина в России по адресу aceronline.ru. Сейчас на сайте можно приобрести весь ассортимент устройств компании.

Магазин был создан при участии специалистов MERLION, которые обладают большим опытом по разработке и запуску розничных онлайн-проектов. В результате aceronline.ru обеспечивает наиболее удобный для российских потребителей процесс покупки, от получения консультации до оплаты и быстрой доставки, регулярные акции и техническую поддержку.

Все заказы можно оплатить как наличными при получении, так и банковской картой. Доставка будет осуществляться по всей России, а в Москве и Санкт-Петербурге ее срок составит всего 1-2 дня.

В честь начала работы официального онлайн-магазина Acer в России компания проводит акцию: все покупатели ноутбуков серии Predator, сделавшие заказ на сайте, получат в подарок набор аксессуаров.